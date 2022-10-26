Где студентам взять деньги в кредит в Кишиневе

Получение образования является важным элементом жизни, и в то же время отнимает много сил и времени. Прилагаются все усилия чтобы этот процесс не остановился где-то по пути, а логически завершился и при этом начал приносить результаты.

Часто студентам живется нелегко, об этом говорит опыт каждого бывшего учащегося, не говоря уже о разных шутках про студенческие годы. Трудности добавляются, если учеба проходит вдали от любимого дома или даже вне родного города. Можно столкнуться с многими сложностями, особенно с нехваткой денег. Помощь родителей или стипендия в этом случае безусловно помогает.

Но что делать в случае, если появились срочные траты, а до ежемесячных выплат далеко? Предлагаем рассмотреть вариант взять деньги в долг с минимальной переплатой.

В данном случае советуем выбрать краткосрочный кредит, сроком до 30 дней. Этого времени хватит, чтобы решить те срочные моменты, на которые понадобились деньги. Краткосрочный кредит выгоднее даже в плане переплат по нему. Плюс, за месяц вы уже будете располагать средствами, чтобы без проблем вернуть долг.

Банки не предоставляют деньги на такой короткий срок, тем более что безработному студенту там вряд ли одобрят кредит. А вот МФО отличный выход для решения возникшей финансовой проблемы. Эти компании предоставляют займы всем слоям населения Молдовы, благодаря своим минимальным требованиям к потенциальному заемщику.

Большинство микрофинансовых организаций, для удобства клиента, предоставляют услугу кредитования онлайн. Это отлично экономит время, которое студент может потратить на учебу. Весь процесс проходит онлайн – от оформления до получения денег. Как было указано выше, в МФО требования к заемщику минимальные.

Вам понадобится удостоверение личности гражданина РМ, возраст не меньше 18 лет, оформленная на Ваше имя банковская карта, активный номер телефона и гаджет с подключением к интернету.

Для удобства распишем шаги оформление онлайн кредита:

перейдите на сайт выбранной кредитной организации; введите свои данные и номер телефона, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете; выберите желаемую сумму и срок использования; введите данные удостоверения личности, номер карты для перевода и нажмите «отправить»; в течение нескольких минут поступит звонок оператора для подтверждения заявки и введенных данных; в течение максимум 7 минут с начала оформления, придет смс с решением; подпишите контракт онлайн в личном кабинете, используя код из смс; ожидайте получение денег на указанную карту.

Одной из компаний, которая выдает онлайн кредит в Кишиневе на короткий срок является компания Credit7. Здесь можно взять до 7000 лей сроком на 25 дней. Этой суммы будет достаточно, чтобы закрыть свои финансовые дыры. Тем более, что сейчас в Credit7 есть отличное предложение – кредит под 0% для всех новых клиентов. То есть какую суммы берете, такую и возвращаете, без переплат.

Если случилось, что в срок не успеваете оплатить долг, компания Credit7 дает возможность активировать функцию продление кредита, так образом платеж откладывается на месяц. Кредит можно оформить полностью онлайн и получить деньги сразу на карту. На сайте, в личном кабинете можно отслеживать свой кредит, сделать продление и закрыть кредит.