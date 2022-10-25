Фінансові новини
- |
- 25.10.22
- |
- 04:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
L-карнитин залог энергичности и отличного самочувствия в здоровом весе
16:31 24.10.2022 |
L карнитин - это особенное соединение, которое вырабатывается в нашем теле из лизина и метионина. Также такое вещество присутствует в составе некоторых продуктов питания. Л карнитин способствует превращению жировых запасов в энергию.
И даже больше - играет ведущую роль в синтезе энергии. Он доставляет жирные кислоты в клеточные митохондрии - своеобразные электростанции, которые действуют словно двигатели, перерабатывая жиры и сжигая их для создания жизненной энергии.
Л карнитин крайне важен для работы сердца и мозга, он необходим для сокращения мышц и течения других жизненно-важных процессов. На основании множества исследований ученые пришли к выводу, что его употребление может быть просто незаменимым:
Как мы уже выяснили, наш организм может вырабатывать Л-карнитин самостоятельно. Как правило, выработанного количества оказывается достаточно, чтобы удовлетворить текущие потребности организма. Но для того, чтобы ощутить пользу от такого вещества, этого мало.
Небольшое количество Л карнитина содержится в продуктах животного происхождения (в мясе, рыбе и пр.), но это также минимальные объемы, которые не оказывают особенного влияния на метаболизм и общее самочувствие.
Для того чтобы ускорить похудение и принести ощутимую пользу здоровью, лучше покупать Л Карнитин в виде БАДов - ученые подтвердили, что доза до 2 г является абсолютно безопасной.
Такие средства содержат исключительно натуральное соединение - никаких химических компонентов и ГМО продуктов. Они безопасны и для взрослых, и для детей.
Единственное, их употребление не рекомендовано беременным женщинам, и то только по причине отсутствия достаточного количества исследований, подтверждающих безопасность таких БАДов для этих категорий населения.
Если вы следите за своим здоровьем - тогда тут для вас собран полный каталог натуральных добавок, витаминов и минералов от лучших мировых производителей.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
|Сі Цзіньпін - знову генсек компартії Китаю. Як це вплине на країну та світ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
|Особенности корма «Optimeal» для щенков разных пород
|Стильный, яркий и красочный: новый Айфон уже в продаже
|Огляд надійних способів збереження криптовалют
|Rozetka запустила доставку до Польщі
|ТОП-5 самых популярных блокнотов в Украине
Бізнес
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки