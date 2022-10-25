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АНАЛІТИКА

L-карнитин залог энергичности и отличного самочувствия в здоровом весе

16:31 24.10.2022 |

Прес-релізи

L карнитин - это особенное соединение, которое вырабатывается в нашем теле из лизина и метионина. Также такое вещество присутствует в составе некоторых продуктов питания. Л карнитин способствует превращению жировых запасов в энергию.

И даже больше - играет ведущую роль в синтезе энергии. Он доставляет жирные кислоты в клеточные митохондрии - своеобразные электростанции, которые действуют словно двигатели, перерабатывая жиры и сжигая их для создания жизненной энергии.

Л карнитин крайне важен для работы сердца и мозга, он необходим для сокращения мышц и течения других жизненно-важных процессов. На основании множества исследований ученые пришли к выводу, что его употребление может быть просто незаменимым:

  • Для похудения. Несколько испытаний показало, что прием Л-карнитина при ожирении и в пожилом возрасте способствует более эффективному похудению. Но для этого участники также занимались спортом и придерживались принципов здорового питания.
  • Для поддержания функции мозга. Ежедневное употребление одной из форм данного соединения (ацетил-L-карнитина) помогает восстановить функции мозга в случае их нарушения при нейродегенеративных заболеваниях. А при полном здоровье такая добавка помогает избежать естественного возрастного снижения когнитивных способностей.
  • Для здоровья сердечно-сосудистой системы. Применение L карнитина помогает пациентам с гипертонией, ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточностью. Также их прием идет на пользу при стенокардии, повышенном уровне холестерина и миокардите (в т.ч. в детском возрасте).
  • Для спортсменов. Употребление L карнитина способствует более эффективному и быстрому восстановлению при физических нагрузках, он увеличивает поступление кислорода к мышцам и положительно сказывается на выносливости. Прием такого средства во время спортивных нагрузок помогает повысить результативность, уменьшить мышечную боль после тренировок и снизить усталость в целом.
  • Для лечения диабета. Добавки Л карнитина способствуют поддержанию здорового уровня сахара, также благодаря им организм начинает более продуктивно использовать углеводы (в т.ч. быстрые углеводы - сахар).
  • Для лечения бесплодия. Л карнитин стоит принимать мужчинам с бесплодием, вызванным недостаточным количеством и качеством сперматозоидов, и женщинам с синдромом поликистозных яичников. Что в том, что в другом случае он повышает шансы на благополучное наступление беременности.  

    • Как мы уже выяснили, наш организм может вырабатывать Л-карнитин самостоятельно. Как правило, выработанного количества оказывается достаточно, чтобы удовлетворить текущие потребности организма. Но для того, чтобы ощутить пользу от такого вещества, этого мало.

    Небольшое количество Л карнитина содержится в продуктах животного происхождения (в мясе, рыбе и пр.), но это также минимальные объемы, которые не оказывают особенного влияния на метаболизм и общее самочувствие.

    Для того чтобы ускорить похудение и принести ощутимую пользу здоровью, лучше покупать Л Карнитин в виде БАДов - ученые подтвердили, что доза до 2 г является абсолютно безопасной.

    Такие средства содержат исключительно натуральное соединение - никаких химических компонентов и ГМО продуктов. Они безопасны и для взрослых, и для детей.

    Единственное, их употребление не рекомендовано беременным женщинам, и то только по причине отсутствия достаточного количества исследований, подтверждающих безопасность таких БАДов для этих категорий населения.

    Если вы следите за своим здоровьем - тогда тут для вас собран полный каталог натуральных добавок, витаминов и минералов от лучших мировых производителей.   
     

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