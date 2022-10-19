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АНАЛІТИКА

Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20

11:16 19.10.2022 |

Прес-релізи

 

Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру для всієї родини "Лелека" (Київ, Пуща-Водиця) сягнула 20, повідомляють в інформації клініки.

Також зазначається, що страховими партнерами клініки, зокрема, є СК "АRX", СГ "ТАС", СК "Альфа Страхування", СК "УНІКА", СК "Провідна", АСК "ІНГО", СК "Універсальна", СК "ТАС", "УПСК". Крім того, "Лелека" працює з асистанськими компаніями "Марс-асистанс", "СОС-сервіс", "Прем'єр-Асистанс", АП Компаніз, Савітар-груп, Арсенал-Асистанс.

Згідно з повідомленням, з вересня 2022 року медцентр почав надавати не тільки медичну допомогу в гінекології, пологах і веденні вагітності, а також у проведенні хірургічного лікування широкого профілю захворювань не тільки жінкам, а й чоловікам. Зокрема клініка надає послуги із судинної хірургії, мамології, проктологічних, урологічних операцій, ендокринної, пластичної, амбулаторної хірургії.

Медичний центр "Лелека" дотримується медичних протоколів, побудованих на засадах доказової медицини і схвалених в Україні, США та Західній Європі. За 5 років роботи своє здоров'я медцентру довірили пацієнти з 32 країн світу.

Згідно з повідомленням, медичний заклад єдиний в Україні має престижну американську акредитацію JCI, золотий стандарт якості у сфері охорони здоров'я у світі.

"Наші пріоритети - це впровадження медичних інновацій та гарантія надання якісної медичної допомоги", - зазначає генеральний директор медичного центру "Лелека" Валерій Зукін.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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