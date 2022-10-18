Особенности корма «Optimeal» для щенков разных пород

Как владельцы маленького питомца, вы хотите дать своему щенку наилучший старт в жизни. Важной частью этого является здоровое питание, а у них есть особые требования к рациону.

Маленькие любимцы нуждаются в высококачественном рационе, богатом белком и калориями, чтобы поддерживать их быстрый рост. Им также необходимы определенные витамины и минералы, включая кальций, для развития крепких кости и острых зубов.

Неокрепшие желудки щенков склонны к образованию камней в почках и мочевыводящих путях, поэтому важно выбрать корм, который поможет снизить риск возникновения этих проблем. Сухие корма суперпремиум-класса Оптимил для щенков специально разработаны для удовлетворения всех этих потребностей.

Формула «Optimeal» для щенков разного возраста, веса, породы, основана на высококалорийных кормах, в составе которых есть высокий процент натурального мяса и птицы. Это помогает малышам стать сильными, здоровыми, хорошо расти и набираться энергии. Если вы ищете наилучший рацион для домашнего животного класса люкс, то купить «Optimeal» от украинского производителя в интернет-магазине «Петслайк» по демократичной цене всегда доступно с доставкой по Украине.





Состав корма «Оптимил» для щенков

Производят корма «Оптимил» по швейцарской технологии на современном оборудовании из натурального мяса, с добавлением овощей, фруктов, зерновых культур, что очень полезно для здоровья щенка. Небольшие гранулы удобны для поедания, обогащены полезными витаминами, минералами, микроэлементами, жирными кислотами Омега-3 и Омега-6. Ингредиенты чётко перечислены на упаковке с указанием процентного содержания, поэтому вы точно знаете, что ваша маленькая питомица получит только полезные, натуральные продукты. Это важно для отслеживания потребностей питомца и обеспечения его необходимыми питательными веществами в период интенсивного роста.

Высокое содержание мяса, отсутствие в составе синтетических ароматизаторов, консервантов - это не единственное преимущество бренда. Компания производит свою продукцию таким образом, что все питательные вещества и витамины сохраняются. Это означает, что щенок получает всё необходимое без риска для здоровья, связанного с переработанными продуктами.

Готовые рационы «Оптимил» содержит большое количество кальция, помогающего предотвратить образование камней в почках и мочевыводящих путях, а витамин D3 играет важную роль в развитии скелетной и мышечной массы щенка.

Корм суперпремиум-класса «Optimeal» доступен по цене, что является большим плюсом для всех категорий покупателей различного социального статуса, это отличный вариант, подходящий для щенков всех возрастов, пород и размеров.

При необходимости уточнения правильного выбора питания для питомца, обращайтесь за консультацией к ветеринару.