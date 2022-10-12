Стильный, яркий и красочный: новый Айфон уже в продаже

Уже можно купить iPhone 14, и многие фанаты «яблочной» техники уже воспользовались этим предложением. В 2022 году производитель внес много изменений в свой гаджет, и некоторые из них полностью переворачивают впечатления о возможностях современной техники. Давайте поговорим про главные обновления смартфона.

Новый дизайн, процессор и камерный модуль

Айфон в Киеве вышел в 4 моделях. Но в составе игроков - замена. Вместо модели Мини теперь выпускается Плюс, с функционалом базовой, но увеличенном до 6,7 дюймов экрана.

Во флагманских моделях больше нет челки. Вместо нее - интерактивная зона, которая буквально врезана в экран, и на ней размещаются объективы фронтальной камеры и биометрического сканера лица. Также она поддерживает динамическую анимацию, из которой пользователь будет получать полезную информацию. Эта технология получила название Dynamic Island. Кстати, по данным инсайдеров, такой островок получат и новые Айпед, которые корпорация презентует в последнюю неделю октября.

Другое важное нововведение - процессор А16 Бионик, который поражает своим быстродействием и мощностью. Его продуктивность выросла на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, выросла оперативная память на 2 гигабайт (до 6 Гб в базовой линейке и 8 Гб во флагманской). Это позволяет работать в многозадачном режиме без потери скорости и зависаний.

Камерный модуль получил улучшенную оптику. Но основные возможности для создания фото и видео контента профессионального уровня, как и раньше, базируются на программном обеспечении и вычислительной фотографии.

Спутниковая связь: спасает жизни, но не в свободном доступе

Во всей линейке смартфонов появилась новая опция Crash Detection. Она подразумевает, что при аварийной ситуации телефон, не дожидаясь действий пользователя, отправит сигнал СОС в экстренные службы, прикрепив к нему точные географические координаты происшествия. Эта функция особенно важна для поклонников экстремального спорта и туристов, поскольку она доступна при любых условиях и вдали от цивилизации. Если отсутствует мобильное покрытие, смартфон для отправки экстренного сообщения воспользуется спутниковой связью.

Другие новинки 2022 года

В этом году компания уже показала линейки Макбук в Киеве (Air и Pro), сразу три коллекции умных часов, а скоро покажет планшеты, моноблоки iMac и даже возможно свою первую гарнитуру виртуальной реальности. Приобрести любую из новинок предлагает фирменная сеть магазинов Apple в Киеве My Cloud Store. Подробности - на ее сайте.