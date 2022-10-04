Огляд надійних способів збереження криптовалют

Більшість українців намагаються зберегти власні заощадження, тому з задоволенням купують криптовалюту. Основна особливість у тому, що це не фіатні гроші, тому зняти їх з банківської карти та покласти у звичайний сейф неможливо. Існує декілька найпростіших способів зберігання крипти.

Характеристики найкращих моделей апаратних гаманців

Значна кількість людей, у яких є активи, використовують апаратні гаманці. Один з найкращих апаратних гаманців, що зараз є на ринку - це Ledger Nano X, який з'явився у продажу ще у 2019 році. Особливість цього гаманця у величезній кількості пам'яті та можливості встановлена більше ста додатків. Пристрій має можливість підключатися до мобільного телефону завдяки блютузу. З'єднання здійснюється з використанням мобільного телефону та спеціального додатка, розробленого виробником електронного гаманця. Серед переваг варто відзначити можливість збереження величезної кількості криптовалют. Гаманець створений не для конкретної криптовалюти, а для одночасного зберігання різноманітних активів.

Характеристика гаманця Trezor Model T:

Ще одним популярним апаратним гаманцем вважають Trezor Model T

Крім того, апарат пропонує криптографічне шифрування, кодування проведення усіх операцій. Будь-які операції, які виконуються з гаманцем та криптовалютою, залишаються секретними та анонімними.

Щоб скористатися таким пристроєм, достатньо під'єднати його до ПК, або скористатися bluetooth, до телефону.

Величезна кількість сучасних моделей доповнені можливістю доступу до мережі wi-fi, та під'єднання до інтернету. Вони можуть бути доповнені екранами, що дозволяє виконувати всі операції без підключення до ПК. Придбати електронний гаманець можна в офіційного реселера в Україні Lwallet.

Способи зберігання криптовалют

Самий доступний варіант збереження крипти - це різні криптобіржі, на яких містяться активи на спеціальних рахунках. Перевага такого зберігання у миттєвому доступі до активів, а також можливість їх продажу, обміну на інші валюти. Криптобіржа пропонує якісне зберігання, а також багатоступеневий захист, що гарантує неможливість доступу сторонніх людей до ваших активів. Але насправді у такого зберігання є величезна кількість недоліків.

На відміну від програмних додатків та різних рахунків на біржах, такі гаманці представляють собою спеціально розроблені пристрої, які зовні дуже схожі на звичайну флешку. Це так звані холодні гаманці, які всередині мають спеціальне програмне забезпечення, а всі ключі зберігаються на USB накопичувачі. Інформація та активи перекидаються на електронний гаманець, який можна зберігати у сейфі, разом зі звичайними фіатними грошима. Виробники апаратних гаманців пропонують величезну кількість операцій, які можна виконувати з криптовалютою.