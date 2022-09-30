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Rozetka запустила доставку до Польщі
18:42 29.09.2022 |
Клієнти українського онлайн-ритейлера Rozetka можуть замовляти доставку товарів до Польщі, повідомила пресслужба компанії.
"Від початку російського вторгнення Польща тимчасово надала прихисток уже понад 5 мільйонам українських громадян. Багатьом із них не вистачає сервісу зі зручним і зрозумілим інтерфейсом для купівлі товарів в інтернеті. До того ж, асортимент товарів у польських магазинах відрізняється від того, що українці звикли купувати на батьківщині. Йдучи назустріч клієнтам, ми запускаємо доставку товарів із нашого сайту до Польщі", - цитує пресслужба слова співзасновника Rozetka Владислава Чечоткіна.
Наразі доставка доступна для певних категорій товарів, а вартість замовлення не повинна перевищувати EUR150 (через митні обмеження). Замовлення привезуть до найближчого клієнтові поштового відділення у зазначеному ним місті Польщі. Подробиці щодо доставки замовник отримає у SMS-повідомленні на свій телефонний номер. Оплатити товари та доставку поки що можна лише банківською карткою онлайн.
За словами Чечоткіна, надалі планується розширювати сервіси за кордоном.
Онлайн-магазин електроніки та побутової техніки Rozetka заснували у 2005 році в Києві Владислав та Ірина Чечоткіни. В наступні роки компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс. На кінець вересня працюють 254 точки видачі онлайн-ритейлера у 73 населених пунктах України.
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