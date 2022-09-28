ТОП-5 самых популярных блокнотов в Украине

Не так давно активно растущий уровень диджитализации начал вытеснять различного рода печатную полиграфическую продукцию. И действительно, казалось бы, зачем в современном мире нужны всякого рода блокноты, тетради или даже книги, если все это можно иметь у себя в телефоне, планшете или ПК?

Но, преодолев определенный порог равнодушия, книги, журналы, тетради и прочие печатные изделия вновь заняли былые позиции в жизни многих людей, а в некоторых случаях стали даже более востребованными. Одни из ярких примеров повторного обретения популярности стали блокноты.

Какие блокноты чаще всего приобретают пользователи

Блокноты на заказ выбирают многие компании, школы, учебные центры и даже блогеры, выпускающие свой собственный мерч. Необходимость делать записи есть практически у каждого человека. И именно поэтому блокноты были и остаются такими популярными среди большинства украинцев. Давайте рассмотрим, какие виды блокнотов на заказ пользуются наибольшим спросом.

Блокноты на пружинах. Это универсальные блокноты, которые подходят как для школьников или студентов, так и для представителей любых профессий, предполагающих необходимость делать заметки в течении рабочего дня; Ежедневники. Вариантов исполнения ежедневников сегодня огромное множество. Среди всего разнообразия встречаются и красивые ежедневники в книжных кожаных переплетах, и забавные ярко разукрашенные планеры, и мотивационные книги-блокноты имеющие интересный дизайн и полезные вкладки внутри; Блокноты Молескин или блокноты на резинке. Такой вид блокнотов очень удобен, ведь его страницы дополнительно удерживаются резинкой, а значит, визитки или записи, сделанные на обычных листиках и помещенные в блокнот, не выпадут из него в самый неподходящий момент; Блокноты-книги клеевые. Очень популярны среди домохозяек, кондитеров и поваров. Как правило, такие блокноты имеют клеевую основу, а дизайн их листов удобен для записи различных рецептов; Блокноты с перфорацией или отрывными листами. Этот вид также очень популярен, особенно в условиях офисной работы.

Блокноты - не только удобный аксессуар. Они могут стать еще и отличным подарком друзьям или близким, а также практичным корпоративным презентом на праздники.

Блокноты на заказ приобретают организаторы различных лекториумов и конференций, обучающих курсов или школ.

Где заказать блокноты и прочую полиграфию в Украине