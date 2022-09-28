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АНАЛІТИКА

ТОП-5 самых популярных блокнотов в Украине

16:30 28.09.2022 |

Прес-релізи

Не так давно активно растущий уровень диджитализации начал вытеснять различного рода печатную полиграфическую продукцию. И действительно, казалось бы, зачем в современном мире нужны всякого рода блокноты, тетради или даже книги, если все это можно иметь у себя в телефоне, планшете или ПК?

Но, преодолев определенный порог равнодушия, книги, журналы, тетради и прочие печатные изделия вновь заняли былые позиции в жизни многих людей, а в некоторых случаях стали даже более востребованными. Одни из ярких примеров повторного обретения популярности стали блокноты.  

Какие блокноты чаще всего приобретают пользователи


Блокноты на заказ выбирают многие компании, школы, учебные центры и даже блогеры, выпускающие свой собственный мерч. Необходимость делать записи есть практически у каждого человека. И именно поэтому блокноты были и остаются такими популярными среди большинства украинцев. Давайте рассмотрим, какие виды блокнотов на заказ пользуются наибольшим спросом.


  1. Блокноты на пружинах. Это универсальные блокноты, которые подходят как для школьников или студентов, так и для представителей любых профессий, предполагающих необходимость делать заметки в течении рабочего дня;
  2. Ежедневники. Вариантов исполнения ежедневников сегодня огромное множество. Среди всего разнообразия встречаются и красивые ежедневники в книжных кожаных переплетах, и забавные ярко разукрашенные планеры, и мотивационные книги-блокноты имеющие интересный дизайн и полезные вкладки внутри; 
  3. Блокноты Молескин или блокноты на резинке. Такой вид блокнотов очень удобен, ведь его страницы дополнительно удерживаются резинкой, а значит, визитки или записи, сделанные на обычных листиках и помещенные в блокнот, не выпадут из него в самый неподходящий момент;
  4. Блокноты-книги клеевые. Очень популярны среди домохозяек, кондитеров и поваров. Как правило, такие блокноты имеют клеевую основу, а дизайн их листов удобен для записи различных рецептов;
  5. Блокноты с перфорацией или отрывными листами. Этот вид также очень популярен, особенно в условиях офисной работы.

Блокноты - не только удобный аксессуар. Они могут стать еще и отличным подарком друзьям или близким, а также практичным корпоративным презентом на праздники. 

Блокноты на заказ приобретают организаторы различных лекториумов и конференций, обучающих курсов или школ.

Где заказать блокноты и прочую полиграфию в Украине


Планируете организовывать мероприятие или конференцию и находитесь в поиске подрядчика, который изготовит для Вас всю необходимую полиграфию в короткие сроки? Советуем обратиться в киевскую типографию УкрСич, которая производит лучшую полиграфию и сотрудничает с большинством известных украинских и зарубежных брендов. Подобрать необходимый вариант блокнотов на заказ, визиток, буклетов и прочей полиграфии можно на сайте УкрСич или по телефону +38067-405-80-08.
 

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