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Как застраховать авто в Литве?
09:37 27.09.2022 |
Если вам нужно выехать за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о страховке. Зеленая карта - это обязательное страхование, которое действует в Литве и других странах ЕС. Полис должен покрывать вашу ответственность перед третьими лицами, а именно: если вы попали в аварию, повлекшую за собой повреждение имущества или причинение вреда кому-либо. Другие расходы (например, стоимость ремонта собственного автомобиля) не покрываются.
Кроме того, вы можете оформить дополнительную необязательную страховку, которая покрывает другие риски, связанные с вами и вашим авто. Такое страхование расширяет покрытие - повреждение ТС виновника аварии, травмы, кража имущества или самого авто, акты вандализма и другие происшествия.
Страховка авто в Литве может оформиться еще в Украине на Finance.ua. Финансовый портал сделает процесс покупки полиса более простым и быстрым. Водителю нужно заполнить заявку и оплатить страховку на сайте, а после распечатать документ для пересечения границы.
Особенности страхования транспортного средства в Литве
Конкретных правил для дополнительных страховых покрытий в Литве нет, помимо обязательного документа - Грин карты. Перед поездкой за границу ознакомьтесь с условиями и положениями у страховой компании. Разные поставщики страховых услуг могут выдвигать индивидуальные условия и правила. Таким образом, ваша страховка может быть ограничена:
Если ваш текущий контракт недействителен в стране, в которую вы переезжаете, или срок его действия истекает, вы можете обратиться в национальное бюро/информационный центр Грин карт Литвы, чтобы узнать, какие страховщики предлагают страхование в этой стране.
Внутренняя страховка в Литве
Возможность выбора базового или расширенного пакета страхования с чрезвычайно широким спектром рисков дает возможность обезопасить себя в случаях:
Такое страхование не считается обязательным и работает по принципу КАСКО в Украине. Обязательным документом на законодательном уровне считается Грин карта - без полиса вас не выпустят за границу.
Купить грин карту на 2023 год можно на Finance.ua по выгодным тарифам. Каждый водитель может подобрать для себя наиболее выгодное предложение. Для этого нужно перейти в раздел "Зеленая карта" на сайте и настроить фильтры. Таким образом, сервис подберет для вас подходящие варианты от ведущих страховых компаний Украины.
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