Как застраховать авто в Литве?

Если вам нужно выехать за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о страховке. Зеленая карта - это обязательное страхование, которое действует в Литве и других странах ЕС. Полис должен покрывать вашу ответственность перед третьими лицами, а именно: если вы попали в аварию, повлекшую за собой повреждение имущества или причинение вреда кому-либо. Другие расходы (например, стоимость ремонта собственного автомобиля) не покрываются.





Кроме того, вы можете оформить дополнительную необязательную страховку, которая покрывает другие риски, связанные с вами и вашим авто. Такое страхование расширяет покрытие - повреждение ТС виновника аварии, травмы, кража имущества или самого авто, акты вандализма и другие происшествия.





Страховка авто в Литве может оформиться еще в Украине на Finance.ua. Финансовый портал сделает процесс покупки полиса более простым и быстрым. Водителю нужно заполнить заявку и оплатить страховку на сайте, а после распечатать документ для пересечения границы.





Особенности страхования транспортного средства в Литве





Конкретных правил для дополнительных страховых покрытий в Литве нет, помимо обязательного документа - Грин карты. Перед поездкой за границу ознакомьтесь с условиями и положениями у страховой компании. Разные поставщики страховых услуг могут выдвигать индивидуальные условия и правила. Таким образом, ваша страховка может быть ограничена:

по времени (например, месяц за границей);

по расстоянию (например, 150 км от границы вашей страны);

в некоторых странах для определенных видов риска (например, кражи).

Если ваш текущий контракт недействителен в стране, в которую вы переезжаете, или срок его действия истекает, вы можете обратиться в национальное бюро/информационный центр Грин карт Литвы, чтобы узнать, какие страховщики предлагают страхование в этой стране.

Внутренняя страховка в Литве

Возможность выбора базового или расширенного пакета страхования с чрезвычайно широким спектром рисков дает возможность обезопасить себя в случаях:

столкновение с другим транспортным средством или препятствием;

опрокидывание и падение (например, с моста и т. д.) автомобиля на ходу;

наезд на пешехода или животное;

пожар, взрыв;

стихийные бедствия;

повреждения от падения различных предметов;

злонамеренные действия третьих лиц;

кражи, грабежи.

Такое страхование не считается обязательным и работает по принципу КАСКО в Украине. Обязательным документом на законодательном уровне считается Грин карта - без полиса вас не выпустят за границу.





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