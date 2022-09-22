Пять правил грамотного учета личных финансов

Существует мнение, что планирование бюджета нужно, только чтобы экономить и отказаться от части расходов. Это далеко не так, контроль финансов позволяет получить больше, но за те же деньги. Существует личные финансовые планы и семейные, при этом один другого не исключает, и они одинаково важны.
Главные преимущества планирования финансов:
Определив заранее свои долгосрочные и краткосрочные траты, вы будете точно знать когда и сколько денег вам потребуется для комфортной жизни. Существует меньшая вероятность, что вас поймает врасплох неоплаченный кредит или забытый день рождения близкого человека.
После глубокого анализа расходов и доходов, вы можете определить сумму, которую можно отложить на крупную покупку или отпуск. Планируя бюджет, вы сможете себе позволить то, о чем давно мечтаете, не увеличивая доход. Либо взять деньги в долг и комфортно их выплачивать. По сути, вы так же откладываете, при этом уже пользуетесь и радуетесь покупке.
У вас преобладает хорошее настроение, потому что голова не занята мыслями о деньгах и тратах. У вас уже все распланировано, при этом вы можете теперь позволить себе больше, есть карманные деньги и меньше соблазна совершить спонтанную покупку.
Планирование доходов станет хорошей инвестицией в ваше будущее. Контроль доходов и расходов может стать семейной традицией, которая гарантированно даст плоды вам и вашим детям.
Про преимущества мы поговорили, а как же правильно выстроить учет личных финансов? Расскажем о пяти базовых правилах планирования бюджета.
- Планируйте ваш бюджет исходя из реалистичных соображений. Главное правило планирования бюджета — тратить меньше, чем вы зарабатываете. Один месяц записывайте все свои траты до мелочей и сопоставьте итоговую сумму с вашими доходами за тот же период. Вам нужно оценить на что у вас уходит больше всего денег и какие расходы можно оптимизировать. Затем выписать все неотложные траты (оплата квартиры, коммунальные расходы, покупка продуктов и бытовой химии, транспорт, телефония). Так вы сможете понять какая минимальная сумма вам нужна на месяц проживания, ваш финансовый минимум.
- Не тратьте больше, чем зарабатываете. Этот пункт вытекает из первого. К той минимальной сумме ваших трат добавьте деньги на подарки к дню рождения, развлечения, сезонную одежду и обувь, технику и остальные ежемесячные траты такого плана. Сюда же добавляем небольшую сумму карманных денег. Уже на этом моменте, ваш бюджет структурирован и понятен. Главное, чтобы ваш доход не был меньше, чем сумма, на которой мы сейчас остановились. Если такое произошло, рассмотрите вариант дополнительной работы или вовсе поменять основную работу на более оплачиваемую.
- Создайте подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Исходя из пункта 2, мы теперь понимаем на каком уровне жизни находимся. Если у вас после все расписанных трат остались деньги, значит ваши финансовые дела идут и вовсе хорошо. Часть оставшейся суммы отложите в счет подушки безопасности, а вторую часть на дорогие покупки, отпуск, учебу или на любую вашу мечту. Говоря о подушке безопасности, считается, что она должна составлять сумму ваших расходов за 3-6 месяцев.
- Если решили взять кредит, берите деньги в долг с учетом ваших доходов. Люди часто бывают нетерпеливыми и хотят все и сейчас. Для таких случаев есть идеальных выход – взять кредит на какую-то существенную покупку. В этом ничего плохого нет, если ваш план финансов предполагает, что вы можете комфортно вносить ежемесячный платеж по займу. Добавив этот пункт в статью обязательных платежей, вы комфортно закроете кредит и будете пользоваться купленной вещью.
- Пользуйтесь кредитами с прозрачными условиями и возможностью быстрого погашения. Если вы уже решили взять кредит, взвесили все за и против и точно знаете, что можете спокойно выплатить кредит в срок, то рекомендуем обращаться в честные компании с прозрачными условиями. Так же важным критерием при выборе станет опция преждевременного погашения займа. Это позволит вам при возможности закрыть кредит раньше, получить перерасчет процентов и уменьшение суммы к оплате. Примером компании, которая выдает кредиты в Кишиневе и отвечает все этим запросам является компания Credit365. Она зарекомендовала себя на рынке кредитования в Молдове одной из самых лучших.