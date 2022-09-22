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Пять правил грамотного учета личных финансов

17:42 21.09.2022 |

Прес-релізи

Существует мнение, что планирование бюджета нужно, только чтобы экономить и отказаться от части расходов. Это далеко не так, контроль финансов позволяет получить больше, но за те же деньги. Существует личные финансовые планы и семейные, при этом один другого не исключает, и они одинаково важны.

Главные преимущества планирования финансов:


  • Определив заранее свои долгосрочные и краткосрочные траты, вы будете точно знать когда и сколько денег вам потребуется для комфортной жизни. Существует меньшая вероятность, что вас поймает врасплох неоплаченный кредит или забытый день рождения близкого человека.
  • После глубокого анализа расходов и доходов, вы можете определить сумму, которую можно отложить на крупную покупку или отпуск. Планируя бюджет, вы сможете себе позволить то, о чем давно мечтаете, не увеличивая доход. Либо взять деньги в долг и комфортно их выплачивать. По сути, вы так же откладываете, при этом уже пользуетесь и радуетесь покупке.
  • У вас преобладает хорошее настроение, потому что голова не занята мыслями о деньгах и тратах. У вас уже все распланировано, при этом вы можете теперь позволить себе больше, есть карманные деньги и меньше соблазна совершить спонтанную покупку.
  • Планирование доходов станет хорошей инвестицией в ваше будущее. Контроль доходов и расходов может стать семейной традицией, которая гарантированно даст плоды вам и вашим детям.  

    • Про преимущества мы поговорили, а как же правильно выстроить учет личных финансов? Расскажем о пяти базовых правилах планирования бюджета.

    1. Планируйте ваш бюджет исходя из реалистичных соображений. Главное правило планирования бюджета — тратить меньше, чем вы зарабатываете. Один месяц записывайте все свои траты до мелочей и сопоставьте итоговую сумму с вашими доходами за тот же период. Вам нужно оценить на что у вас уходит больше всего денег и какие расходы можно оптимизировать. Затем выписать все неотложные траты (оплата квартиры, коммунальные расходы, покупка продуктов и бытовой химии, транспорт, телефония). Так вы сможете понять какая минимальная сумма вам нужна на месяц проживания, ваш финансовый минимум.
    2. Не тратьте больше, чем зарабатываете. Этот пункт вытекает из первого. К той минимальной сумме ваших трат добавьте деньги на подарки к дню рождения, развлечения, сезонную одежду и обувь, технику и остальные ежемесячные траты такого плана. Сюда же добавляем небольшую сумму карманных денег. Уже на этом моменте, ваш бюджет структурирован и понятен. Главное, чтобы ваш доход не был меньше, чем сумма, на которой мы сейчас остановились. Если такое произошло, рассмотрите вариант дополнительной работы или вовсе поменять основную работу на более оплачиваемую.
    3. Создайте подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Исходя из пункта 2, мы теперь понимаем на каком уровне жизни находимся. Если у вас после все расписанных трат остались деньги, значит ваши финансовые дела идут и вовсе хорошо. Часть оставшейся суммы отложите в счет подушки безопасности, а вторую часть на дорогие покупки, отпуск, учебу или на любую вашу мечту. Говоря о подушке безопасности, считается, что она должна составлять сумму ваших расходов за 3-6 месяцев.
    4. Если решили взять кредит, берите деньги в долг с учетом ваших доходов. Люди часто бывают нетерпеливыми и хотят все и сейчас. Для таких случаев есть идеальных выход – взять кредит на какую-то существенную покупку. В этом ничего плохого нет, если ваш план финансов предполагает, что вы можете комфортно вносить ежемесячный платеж по займу. Добавив этот пункт в статью обязательных платежей, вы комфортно закроете кредит и будете пользоваться купленной вещью.
    5. Пользуйтесь кредитами с прозрачными условиями и возможностью быстрого погашения. Если вы уже решили взять кредит, взвесили все за и против и точно знаете, что можете спокойно выплатить кредит в срок, то рекомендуем обращаться в честные компании с прозрачными условиями. Так же важным критерием при выборе станет опция преждевременного погашения займа. Это позволит вам при возможности закрыть кредит раньше, получить перерасчет процентов и уменьшение суммы к оплате. Примером компании, которая выдает кредиты в Кишиневе и отвечает все этим запросам является компания Credit365. Она зарекомендовала себя на рынке кредитования в Молдове одной из самых лучших.
     

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