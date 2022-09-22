Пять правил грамотного учета личных финансов

Существует мнение, что планирование бюджета нужно, только чтобы экономить и отказаться от части расходов. Это далеко не так, контроль финансов позволяет получить больше, но за те же деньги. Существует личные финансовые планы и семейные, при этом один другого не исключает, и они одинаково важны.

Главные преимущества планирования финансов:

Определив заранее свои долгосрочные и краткосрочные траты, вы будете точно знать когда и сколько денег вам потребуется для комфортной жизни. Существует меньшая вероятность, что вас поймает врасплох неоплаченный кредит или забытый день рождения близкого человека.

После глубокого анализа расходов и доходов, вы можете определить сумму, которую можно отложить на крупную покупку или отпуск. Планируя бюджет, вы сможете себе позволить то, о чем давно мечтаете, не увеличивая доход. Либо взять деньги в долг и комфортно их выплачивать. По сути, вы так же откладываете, при этом уже пользуетесь и радуетесь покупке.

У вас преобладает хорошее настроение, потому что голова не занята мыслями о деньгах и тратах. У вас уже все распланировано, при этом вы можете теперь позволить себе больше, есть карманные деньги и меньше соблазна совершить спонтанную покупку.

Планирование доходов станет хорошей инвестицией в ваше будущее. Контроль доходов и расходов может стать семейной традицией, которая гарантированно даст плоды вам и вашим детям.

Про преимущества мы поговорили, а как же правильно выстроить учет личных финансов? Расскажем о пяти базовых правилах планирования бюджета.