Фінансові новини
- |
- 21.09.22
- |
- 06:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Как выбрать оригинальный подарок
18:06 20.09.2022 |
Проще сделать подарок женщине или мужчине?
С одной стороны, чем больше знаешь человека, тем легче понять его предпочтения. А с другой, чем больше лет вы одариваете друг друга презентами, тем скуднее становится будущий выбор, ведь повторяться не хочется.
Если придумать самостоятельно не выходит, всегда можно поинтересоваться идеями поздравления мужчине в сети, например на информационном портале Meta.ua.
Женщины хотят всего и всегда. Мужчине следует проявить немного внимательности ー и варианты подарков уже перед ним. В обратную сторону ситуация сложнее. Мужчины склонны скрывать свои эмоции, мало распространяться о себе и своих хобби. А также редко рассказывают, каких подарков им лучше не дарить. Потому слабому полу приходится изощряться и проявлять фантазию.
Слова также важны
Существует заблуждение, что открытку к подарку нет смысла прилагать, ведь никто вчитываться не будет, интересно само наполнение подарка. Это не так. Если человек не безразличен, то каждое его слово, каждая деталь важны.
Порой подобрать оригинальное и в то же время душевное поздравление сложно. Все пожелания и обороты кажутся банальными и совсем неинтересными.
Как выбрать подарок?
Первым и главным советом будет не откладывать выбор подарка на последний момент. Наперед невозможно просчитать, сколько потребуется времени для воплощении идеи. Можно ли будет купить или заказать в считанные сроки. Всегда нужно продумывать план действий наперед, если это не символический презент.
Итак, что же делать:
- Спросить самого мужчину. Конечно, если есть желание сделать сюрприз, это не вариант. Но мужской пол не настолько высоко ценит сюрпризы, им куда более ценно внимание и уважение к их интересам. Потому иногда достаточно напрямую узнать, что же хочет человек, чтобы угодить.
- Спросить его близких или друзей. Разным людям мы рассказываем разные факты о себе, и вполне может быть, что окружение мужчины вспомнит о его мечтах, которыми он с остальными не делился.
- Задать наводящие вопросы. Как часто нас спрашивают о наших желаниях? О том, например, что бы мы сделали первым делом, будь у нас на все возможность? Эти вопросы всегда приятны, ведь показывают заинтересованность человека. А также они помогут раскрыть много полезной информации.
- Поискать интересные идеи в интернете. Сейчас можно выбрать что угодно и на любой бюджет, будь то вещь или нематериальные подарки. Важно только желание найти тот самый, что понравится и запомнится!
Праздники всегда будут приятными, если своевременно уделить достаточно внимания выбору подарков. Ведь радовать близких так чудесно!
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю
ТОП-НОВИНИ
|Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Як відкрити картку онлайн: гід від IdeaBank
|About TOP 5 fresh fintech startups
|Инвестиции в элитное вино - что нужно знать
|4 необычных суши, которые нужно попробовать
|iPhone 14 Pro Max: что известно о новом поколении продвинутых смартфонов?
|Початок навчального року 2022/2023 – нові реалії в освіті
|PIN-UP Ukraine уплатила 23,4 млн грн за лицензию в 2022 году
Бізнес
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок