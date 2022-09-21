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АНАЛІТИКА

Как выбрать оригинальный подарок

18:06 20.09.2022 |

Прес-релізи

Проще сделать подарок женщине или мужчине?

С одной стороны, чем больше знаешь человека, тем легче понять его предпочтения. А с другой, чем больше лет вы одариваете друг друга презентами, тем скуднее становится будущий выбор, ведь повторяться не хочется.

Если придумать самостоятельно не выходит, всегда можно поинтересоваться идеями поздравления мужчине в сети, например на информационном портале Meta.ua.

Женщины хотят всего и всегда. Мужчине следует проявить немного внимательности ー и варианты подарков уже перед ним. В обратную сторону ситуация сложнее. Мужчины склонны скрывать свои эмоции, мало распространяться о себе и своих хобби. А также редко рассказывают, каких подарков им лучше не дарить. Потому слабому полу приходится изощряться и проявлять фантазию.


Слова также важны

Существует заблуждение, что открытку к подарку нет смысла прилагать, ведь никто вчитываться не будет, интересно само наполнение подарка. Это не так. Если человек не безразличен, то каждое его слово, каждая деталь важны. 

Порой подобрать оригинальное и в то же время душевное поздравление сложно. Все пожелания и обороты кажутся банальными и совсем неинтересными. 


Как выбрать подарок?

 Первым и главным советом будет не откладывать выбор подарка на последний момент. Наперед невозможно просчитать, сколько потребуется времени для воплощении идеи. Можно ли будет купить или заказать в считанные сроки. Всегда нужно продумывать план действий наперед, если это не символический презент.


Итак, что же делать:

  1. Спросить самого мужчину. Конечно, если есть желание сделать сюрприз, это не вариант. Но мужской пол не настолько высоко ценит сюрпризы, им куда более ценно внимание и уважение к их интересам. Потому иногда достаточно напрямую узнать, что же хочет человек, чтобы угодить.
  2. Спросить его близких или друзей. Разным людям мы рассказываем разные факты о себе, и вполне может быть, что окружение мужчины вспомнит о его мечтах, которыми он с остальными не делился.
  3. Задать наводящие вопросы. Как часто нас спрашивают о наших желаниях? О том, например, что бы мы сделали первым делом, будь у нас на все возможность? Эти вопросы всегда приятны, ведь показывают заинтересованность человека. А также они помогут раскрыть много полезной информации.
  4. Поискать интересные идеи в интернете. Сейчас можно выбрать что угодно и на любой бюджет, будь то вещь или нематериальные подарки. Важно только желание найти тот самый, что понравится и запомнится!


Праздники всегда будут приятными, если своевременно уделить достаточно внимания выбору подарков. Ведь радовать близких так чудесно!
 

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