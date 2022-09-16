Як відкрити картку онлайн: гід від IdeaBank

Платіжна картка сьогодні - це новітні технології, які роблять життя пересічної людини зручнішим. Віртуальна система безпеки 3D-Security для сплати в інтернеті, NFC-модуль для безконтактної оплати, великий кешбек - це про актуальні пропозиції банку. До того ж відкрити картку онлайн можна декількома кліками, не витрачаючи час у чергах та за довгим оформленням документів.

Обирайте тариф та вид картки

Всі платіжні картки можна розділити на кредитні та дебетові. Останні ще відрізняються за призначенням: для виплат, соціальні, пенсійні, депозитні тощо. Кожна з них має власний перелік пропозицій з використання, що робить їх вигіднішими для конкретних задач.

Подивимося, які пропозиції та умови використання карт сьогодні існують на прикладі IdeaBank. Банк пропонує такі платіжні карти:

Card Blanche Transfer - можливі перекази до Польщі без комісій за конвертацію грошей, проте з 1% комісії за зняття у банкоматі;

Card Blanche Green - карта для цільових та соціальних виплат, зручна та корисна у разі постійного використання;

Brown Travel - для тих, хто подорожує за кордоном без конвертації валюти та системою PayPass;

«Ідеальна» - картка для виплат та подорожей з преміальним сервісом Visa Platinum та зняттям готівки без відсотків.

ІдеяБанк пропонує оформлення картки «єПідтримка», яка реалізує державну програму для виплат грошей окремим категоріям населення - сьогодні це внутрішньо переміщені особи. Гроші з неї можна витрачати на будь-які покупки, донати, але не можна поповнювати картку власними коштами.

На сайті завдяки спеціальному полю можна обрати загальні параметри, які вам потрібні. Після цього для вас автоматично підшукується ідеальна пропозиція.

Оформляйте картку кількома кліками

Оформлення платіжної картки сьогодні не зобов'язує вас звертатися до відділення банку чи його партнерів. ІдеяБанк - приклад сучасної фінансової організації, де загальні питання ви можете розв'язувати онлайн за кілька секунд. Для оформлення картки потрібно:

обрати той платіжний тариф, який вам підходить - їхній перелік постійно змінюється та розширюється;

заповнити заявку на сайті - для цього треба вказати ваш ПІБ, мобільний телефон та електронну пошту;

дочекатися дзвінка менеджера (не більше кількох хвилин), який проконсультує вас з усіх питань та надасть конкретний алгоритм дій.

Забрати картку можна у найближчому відділенні IdeaBank у зручний для вас час. Так ви економите власні ресурси та отримуєте результат в мінімальні строки.