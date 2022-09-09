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АНАЛІТИКА

Инвестиции в элитное вино - что нужно знать

14:27 09.09.2022 |

Прес-релізи

Деньги должны работать и приумножаться. Лучшее «место работы» для капитала - инвестиции. Зарабатывать можно абсолютно на всем что имеет потенциал. Хороший процент инвестиций дают вложения в вино. Напиток, который с годами только улучшает свои качества, увеличивается в цене и дает прибыль до 35% в год.

На хорошее вино не бывает падения цен. Товар, который держит первенство популярности на протяжении многих веков увеличивает собственную стоимость лишь потому, что просто спокойно лежит в подходящих условиях. Речь не идет о бутылки вина из ближайшего супермаркета. Деньги вкладываются в винные паевые фонды или приобретается вино у известных винных брендов.


Как хранить элитное вино

Естественно, уже после покупки вина, появляется вопрос как же его правильно хранить. Если приобретен «живой» товар, заключается сделка с кавистами (профессиональные владельцы винных погребов). Для хранения бутилированной коллекции купить винный шкаф купить просто необходимо. В такой установке воссоздаются необходимые условия для хранения вина аналогичные с теми, что присутствуют в винных погребах. Находясь в винном холодильнике вино сохраняется на протяжении многих лет. С возрастом его качества только улучшаются, значительно увеличивается цена.

Исходя от предполагаемого объема коллекции подбирается шкаф для хранения вина соответствующего объема. В нем поддерживается:

●      температура

●      влажность

●      защита от ультрафиолета и запахов

●      отсутствие вибрации

Стоимость бутылки коллекционного вина может превышать цену винного шкафа. Наличие такого агрегата в доме, офисе или ресторане гарантирует сохранность каждого экземпляра.


Знания - сила и прибыль

Без багажа знаний в области виноделия инвестировать довольно рискованно. Нюансы производства имеют свои секреты, без понятия которых можно вложить средства не в те напитки. На качество вина влияют многие факторы:

●      сорт винограда

●      климат

●      погодные условия года сбора урожая

●      время сбора

●      количество выпавших осадков

●      технология изготовления

●      методика хранения и много другое

Разобраться в короткий срок во всем что связано с вином сложно, поэтому лучше обратиться за консультацией к экспертам. По их мнению, выгоднее всего приобретать молодое вино в бочках большими партиями. Созревая, вино растет в стоимости, независимо от курса валют и политической обстановки.

Чаще всего торговля винами проводиться на бирже liv-ex.com. На ней представлены порядка ста самых раскупаемых вин на мировых рынках. Популярными инвестиционными винными фондами являются Wine Growth Fund, The Wine Investment Fund и др... Сумма для входа в фонд составляет от 10 тысяч долларов.


Украинские винные инвесторы

Каждое вино, как и истинный его ценитель - имеет свой характер. Развитие винной индустрии в Украине дало толчок к инвестированию в вино. Сегодня немало отечественных и зарубежных инвесторов вкладывают свои капиталы в украинские вина.

Закрытый клуб ценителей вин Shabo объединил потенциальных инвесторов в проекте «Фамильный резерв». Своеобразным членским взносом для вступления в клуб является коллекционное вино, лично отобранное претендентом. Каждый экземпляр имеет свой паспорт и номер. Профессиональные этнологи предприятия пристально следят за сохранностью в персональной ячейке энотеки.
 

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