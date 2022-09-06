4 необычных суши, которые нужно попробовать

Если вы поклонник "Филадельфии с лососем" и эти роллы всегда есть в вашем заказе, рискнем предположить, что вы попробовали мало блюд в суши-баре. Кроме рулетиков из риса, лосося и сыра "Филадельфия", японские роллы бывают разной формы с различными начинками.

Сушисты сети ресторанов "Евразия" познакомили нас с четырьмя видами необычных суши, о которых мы расскажем в этой статье. Поверьте, они полностью перевернут ваше представление о японской кухне! А некоторые из них вы можете попробовать в Киеве уже сегодня.

Нигири

Нигири - продолговатый комочек отжатого риса, покрытого кусочком морепродукта, обычно тунцом или унаги (угрем). В меню суши-бара "Евразия" есть нигири с лососем и креветкой. Иногда по рецепту от шеф-повара к нигири добавляют немного красной икры.

Звездным ингредиентом в блюде считают именно рыбу или другой морепродукт. Иногда рыбу обжаривают, чтобы получить более яркий вкус. Но рис в композиции не менее важен - он добавляет текстуру лакомству.

Запеченные маки

Маки-роллы - это крохотные комочки риса с начинкой, обернутые листом нори. Внутрь риса заворачивают разные ингредиенты соло - лосось, тунец, авокадо, огурец. В одной порции маки обычно подают 6-8 роллов. Такие роллы есть в меню каждого суши-бара и вы наверняка их пробовали.

Мы же предлагаем продегустировать маки в запеченном виде. Не путать с жареными, для приготовления которых используют кляр. Запеченные маки готовятся без обжарки и масла, поэтому менее калорийные.

Запекают только обернутые водорослями суши, другие разновидности попросту потеряют форму во время термической обработки. Чтобы получить аппетитную сырную корочку сверху, используют сливочный сыр. Едят запеченные маки горячими. Только так можно оценить их изысканный вкус.

Все разновидности запеченных роллов представлены на сайте ресторана "Евразия". Из меню по ссылке https://evrasia.in.ua/ru/togo/garyachi-roli можно заказать горячий перекус с доставкой.

Гункан

Внешне суши-гункан напоминают небольшой корабль. Именно так их название переводится с японского. Рисовая подушка с начинкой обернута водорослями, которые служат барьером для содержимого.

Самые популярные начинки гункан - кусочки морепродуктов, красная икра, тунец спайси. В меню токийских ресторанов есть гункан с уни (морским ежом). Едят такие суши без соуса или же аккуратно макают уголок "корабля" в соевый соус.

Чираши

Чираши - особый способ приготовления суши. Chirashizushi в переводе означает "разбросанные суши". Для них используются аналогичные ингредиенты, что и для завернутых роллов.

Подают лакомство в тарелке, на которую выкладывают рис с уксусом и сырой рыбой, дополняя блюдо щедрым гарниром из нори, красной икры, яичного омлета.

С приготовлением чираши можно не заморачиваться, поэтому их еще называют "ленивые суши".