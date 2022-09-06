iPhone 14 Pro Max: что известно о новом поколении продвинутых смартфонов?

Поклонники легендарного Apple с нетерпением ждут выхода новой модели iPhone 14 Pro Max. Самую продвинутую версию представленной линейки можно будет увидеть уже совсем скоро. Презентация запланирована на 7 сентября, а уже через неделю можно будет купить Айфон 14 Pro Max.

Некоторые магазины (в том числе eStore.ua) даже предлагают упростить этот процесс. Они предлагают услугу предзаказа (доступна по ссылке: https://estore.ua/smartfony/iphone-14-pro-max/), которая позволит без труда и очередей получить новинку сразу после поступления в продажу. Но, прежде чем оформлять предзаказ, стоит детальнее узнать о модели.

Какую производительность обещают разработчики?

Создатели решили оснастить Айфон 14 Про Макс всеми новейшими разработками, которые существуют на данный момент в компании. Среди них можно выделить:

внушительный объем оперативной памяти (6 Гб), которой вполне достаточно для полноценной работы в режиме многозадачности;

новейший процессор Bionic (поколение A16) на основе 6-ядерного микрочипа, обеспечивающий превосходную производительность;

новейшие технологии передачи данных (включая 5G, Wi-Fi 6E и поддержку технологии LTE);

множество датчиков: сканер отпечатка, гироскоп, акселерометр, датчики освещения и приближения и т.д.;

огромный объем внутреннего накопителя (достигает 128 Гб).

Указанные характеристики в разы превышают производительность предыдущих моделей, а также показатели версий Про и Макс в рамках 14 поколения смартфонов.

Увеличат ли емкость батареи?

Длительность времени работы в автономном режиме некоторое время была слабым местом функциональных гаджетов. Но, со временем разработчики нашли способ устранить этот нюанс, сохранив уникальный дизайн бренда.

Теперь каждая новая модель получает довольно емкую батарею, которая может заряжаться в ускоренном режиме. Версия iPhone 14 Pro Max не стала исключением. Она оснащена аккумулятором на 4 тысячи мАч, который способен обеспечить непрерывную работу на протяжении 17-20 часов.

Каким будет внешний вид iPhone 14 Pro Max?

В новой версии будет воплощена основная дизайнерская линия бренда Apple - сочетание изысканности и сдержанности. Корпус смартфона, по мнению аналитиков, будет иметь плоские грани и закругленные углы. На боковых панелях сохранятся стандартные кнопки для управления громкостью, блокировки и переключения режима.

Разъем для зарядки (если он будет) и динамики останутся в нижней части. Вместе с этим разработчики планируют убрать традиционную «челку», оставив только аккуратное отверстие для камеры. Что касается цветовой гаммы, то помимо базовых цветов (серебристый, розовый, серый и золотистый) может появиться новый оттенок. Это может быть терракотовый, лимонный или светло-зеленый тон.

Характеристики экрана, особенности камеры и цену на iPhone 14 Pro Max можно узнать непосредственно у консультантов магазинов, где есть возможность предзаказа. Они могут детальнее рассказать о модели, а также описать главные отличия версии, влияющие на стоимость новинки.