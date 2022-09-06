Початок навчального року 2022/2023 – нові реалії в освіті

Вчора в українських школах розпочався новий навчальний рік. При цьому у зв'язку з реаліями воєнного стану організація навчального процесу у різних регіонах суттєво відрізняється. Визначальним критерієм вибору форми навчання цього року став територіальний. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, учні поділені на категорії в залежності від місця свого перебування на момент початку навчального року. Залежно від цього можуть підбиратися форми навчання: очна, дистанційна, змішана, сімейна чи екстернат.

У Києві більшість шкіл продовжать використовувати традиційну очну форму навчання. За даними КМДА, близько 68% шкіл у столиці обладнані укриттями, від місткості яких безпосередньо залежатиме кількість учнів у класах. Визначати це має спеціальна комісія. При цьому, згідно з опитуванням, близько 70% батьків київських учнів обирають для своїх дітей саме очну форму навчання.

Засновник та директор столичної школи "Мейнстрім" Оксана Поєнко вважає, що вибір форми навчання в поточних умовах має бути індивідуальним.

"Наразі визначальне значення має безпека дитини, залежно від цього формат навчання може бути різним. Якщо школа обладнана надійним укриттям, то вона може бути навіть безпечнішим місцем, ніж житловий будинок, де такого укриття може не бути", - зазначила вона.

За словами Оксани Поєнко, потрібно не забувати і про традиційні переваги та недоліки дистанційного чи очного навчання.

"Найкращим варіантом навчання, на мій погляд, зараз є змішана форма, коли окремі предмети можуть викладатися дистанційно. Велике значення має специфіка самого курсу. Деякі дисципліни набагато краще сприймаються учнями саме через очну форму. У нас у школі реалізовано кілька концепцій як очної форми, так і заочної. Наприклад, є профільні класи для старших учнів, а також онлайн-школа для віддаленої освіти", - наголосила Поєнко.

На її думку, ініціатива Міносвіти щодо зменшення кількості учнів у класах та запровадження двозмінного навчання є правильною не лише з міркувань безпеки, а й із суто педагогічної точки зору.

"У "Mainstream School" ще з 2016 року застосовується методика створення особливого соціального середовища для учнів, коли максимально підтримується їх індивідуальність. Для вчителя під час уроку оптимально підтримувати комунікацію не більше ніж з 10 учнями. Так, є державні стандарти, де йдеться про 25-30 учнів, але, на мою думку, це застаріла практика, від якої давно настав час відмовитися. У такому класі вчитель просто не встигає приділити достатньо уваги кожному, а це дуже важливо для розвитку індивідуальності дитини", - вважає Поєнко.

Школа "Mainstream School" була заснована у жовтні 2016 року. Метою створення навчального закладу була потреба у якісній освіті для дітей. Школа з'явилася як альтернатива державній, і за роки роботи з дітьми можна з упевненістю сказати, що навчання у приватній школі нового формату має переваги. А збільшення кількості учнів удесятеро говорить про те, що позитивні сторони такої освіти очевидні!

Освіта в школі орієнтована насамперед на якість навчання та підготовку учня. Освітній процес у школі орієнтований насамперед на якість навчання та підготовку учня. Рівень освіти дитини відповідає не лише вимогам державних стандартів, а й обов'язковим потребам сучасної людини - здатності до самостійного та гармонійного розвитку, самонавчання та самоорганізації.