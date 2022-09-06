Фінансові новини
- |
- 06.09.22
- |
- 00:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Початок навчального року 2022/2023 – нові реалії в освіті
09:42 05.09.2022 |
У Києві більшість шкіл продовжать використовувати традиційну очну форму навчання. За даними КМДА, близько 68% шкіл у столиці обладнані укриттями, від місткості яких безпосередньо залежатиме кількість учнів у класах. Визначати це має спеціальна комісія. При цьому, згідно з опитуванням, близько 70% батьків київських учнів обирають для своїх дітей саме очну форму навчання.
Засновник та директор столичної
"Наразі визначальне значення має безпека дитини, залежно від цього формат навчання може бути різним. Якщо школа обладнана надійним укриттям, то вона може бути навіть безпечнішим місцем, ніж житловий будинок, де такого укриття може не бути", - зазначила вона.
За словами Оксани Поєнко, потрібно не забувати і про традиційні переваги та недоліки дистанційного чи очного навчання.
"Найкращим варіантом навчання, на мій погляд, зараз є змішана форма,
коли окремі предмети можуть викладатися дистанційно. Велике значення має
специфіка самого курсу. Деякі дисципліни набагато краще сприймаються
учнями саме через очну форму. У нас у школі реалізовано кілька концепцій
як очної форми, так і заочної. Наприклад, є
На її думку, ініціатива Міносвіти щодо зменшення кількості учнів у класах та запровадження двозмінного навчання є правильною не лише з міркувань безпеки, а й із суто педагогічної точки зору.
"У "Mainstream School" ще з 2016 року застосовується методика створення особливого соціального середовища для учнів, коли максимально підтримується їх індивідуальність. Для вчителя під час уроку оптимально підтримувати комунікацію не більше ніж з 10 учнями. Так, є державні стандарти, де йдеться про 25-30 учнів, але, на мою думку, це застаріла практика, від якої давно настав час відмовитися. У такому класі вчитель просто не встигає приділити достатньо уваги кожному, а це дуже важливо для розвитку індивідуальності дитини", - вважає Поєнко.
Освіта в школі орієнтована насамперед на якість навчання та підготовку учня. Освітній процес у школі орієнтований насамперед на якість навчання та підготовку учня. Рівень освіти дитини відповідає не лише вимогам державних стандартів, а й обов'язковим потребам сучасної людини - здатності до самостійного та гармонійного розвитку, самонавчання та самоорганізації.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
|Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»
|Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
|Перемоги вирішили не чекати. Чому оточення Зеленського почало війну компроматів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Початок навчального року 2022/2023 – нові реалії в освіті
|PIN-UP Ukraine уплатила 23,4 млн грн за лицензию в 2022 году
|На сквош-турнірі Zenit Open у Києві розіграно 5 комплектів нагород
|Як отримати робочу візу в Україні
|Укрзалізниця запустила власний мобільний застосунок
|CRM-система салону красоты
Бізнес
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу