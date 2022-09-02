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АНАЛІТИКА

PIN-UP Ukraine уплатила 23,4 млн грн за лицензию в 2022 году

10:48 02.09.2022 |

Прес-релізи

 

В условиях военного положения PIN-UP Ukraine, один из представителей легального игорного бизнеса Украины, перечислила в государственный бюджет 23,4 млн грн лицензионного сбора.

Игорный бизнес поддерживает экономику Украины и осуществляет ежегодные платежи за лицензии, несмотря на возможность отсрочки из-за полномасштабной войны россии против Украины.

«Сегодня экономика Украины терпит потери из-за полномасштабного вторжения рф. PIN-UP Ukraine как один из лидеров на рынке лицензионного казино Украины не прекращал свою деятельность в онлайн-сегменте рынка азартных игр и исправно платит ежегодные платежи за лицензии. Команда PIN-UP Ukraine и дальше будет поддерживать экономику Украины», - прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

В 2021 году компания PIN-UP Ukraine уплатила в государственный бюджет лицензионный сбор на сумму 23,4 млн. грн.

Напомним, по данным Комиссии по азартным играм и лотереям, в этом году за первые полгода от уплаты за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и выпуск и проведение лотерей в бюджет уже поступило 746,94 млн грн.
 

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