Робота в Україні - це захоплююче бізнес-рішення, яке може призвести до нових цікавих і вигідних відносин. Однак ви не можете зробити нічого без талановитої команди співробітників, які мають відповідні робочі візи. Якщо ви не знаєте, як отримати робочу візу в Україні для всіх своїх співробітників варто звернутися за допомогою до юриста у Львові, це може вплинути на те, скільки часу вам знадобиться, щоб почати повноцінну роботу в Україні.

Види робочих віз в Україні

Багатьом іноземним громадянам для роботи у вашій компанії в Україні знадобиться дозвіл на роботу. Проте країна має багато помітних винятків. Цим категоріям людей не потрібен дозвіл на роботу в Україні:

Іноземні громадяни з посвідками на постійне проживання

Біженці

Визнані особи, які потребують додаткового захисту або мають тимчасовий захист на території країни

Представники іноземних морських флотів та авіакомпаній, що обслуговують компанії в Україні

Працівники іноземних ЗМІ з акредитацією для роботи в Україні

Професійні спортсмени, артисти тощо

Співробітники аварійної служби для невідкладної роботи

Співробітники іноземних представництв

Священнослужителі, які тимчасово проживають в країні для релігійної діяльності

Люди, які беруть участь у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги

Ведуть викладачів або тих, хто бере участь у науковій діяльності вищих навчальних закладів

Будь-які інші іноземці, які відповідають законодавству України чи міжнародним договорам

В іншому випадку іноземним громадянам для отримання дозволу на роботу знадобиться робота через місцеву зареєстровану компанію або фізичну особу в Україні. Дозвіл на роботу - це не те саме, що дозвіл на проживання, і працівникам потрібно буде отримати і те, і інше, щоб залишитися в Україні на тривалий період.Більш детально ці моменти може роз'яснити міграційний адвокат у Львові.

Вимоги для отримання робочої візи в Україну

І працівники, і роботодавці мають певні вимоги до отримання робочих віз і дозволів в Україні. З 2021 року роботодавці мають платити іноземним працівникам не менше 60 тис. грн на місяць, якщо вони не належать до «особливої ​​категорії». Зазвичай ці особи є засновниками або бенефіціарами української компанії. Усі дозволи на роботу видаються на підставі працевлаштування в конкретній компанії на певній посаді.

Процес подачі заявки

Після того, як ви заповните заявку та зберете необхідні документи, ви можете подати заявку на отримання дозволу на роботу в Україні до місцевих органів Державної служби зайнятості України за місцезнаходженням вашої компанії. Представнику вашої компанії потрібно буде піти до фізичного офісу, оскільки онлайн-системи подачі документів немає.

Вам також потрібно буде сплатити державне мито залежно від тривалості контракту. Дозвіл на роботу зазвичай видається на термін дії трудового договору, але не більше трьох років для певних категорій або одного року для всіх інших працівників. Дозвіл на роботу на термін від одного до трьох років коштує шість прожиткових мінімумів, визначених законодавством України на перше число кожного року. Дозвіл на роботу можна продовжувати необмежену кількість разів.

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