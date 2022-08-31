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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця запустила власний мобільний застосунок

13:52 31.08.2022 |

Прес-релізи

 

Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів. У новому застосунку користувачі зможуть:

* придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
* повернути квитки;
* отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
* знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
* отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною - будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні. Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо в мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для оплат.

«Запуск власного застосунку Укрзалізниці допоможе нам залишатися на зв'язку з пасажирами та якомога оперативніше й ефективніше інформувати про зміни в рейсах, оновлення графіків, нові маршрути та сервіси. Для пасажира аргумент на користь встановлення застосунку ще очевидніший: тут найдешевші квитки без жодних комісій, гарантовано швидший пошук і стабільність роботи. Ми хочемо окремо подякувати 1000 тестувальникам, які поділилися з нами своїми відгуками про застосунок і допомогли нам зробили його ще більш зручним для користувачів. Робота на цьому не спиняється, ми продовжуємо працювати над застосунком і його другим релізом із додатковим функціоналом, щоб саме наш застосунок став очевидним вибором №1 для подорожуючих Україною, - зазначає голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. - Війна не спинила нас у прагненні вдосконалювати наш сервіс, і ми дякуємо Mastercard за підтримку. Ми максимально діджиталізуємо зворотний зв'язок, вже перейшли на онлайн-підтримку пасажирів 24/7 в усіх доступних месенджерах, маємо хорошу динаміку запущеного півтора роки тому чат-бота».

«Сьогодні роль Укрзалізниці в економіці країни і житті кожного українця неоціненна. Йдеться не лише про інфраструктурну, але і про соціальну значимість залізничних перевезень, які кожного дня допомагають українському бізнесу, економіці та кожному українцю. Для нас партнерство з Укрзалізницею є особливо важливим сьогодні, і ми вдячні за можливість долучитися до створення і запуску мобільного застосунку Укрзалізниці, який, впевнена, відкриє пасажирам нові цифрові можливості й забезпечить додаткову зручність», - зазначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Наступним етапом діджиталізації Укрзалізниці стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу та ін.
 

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