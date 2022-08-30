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АНАЛІТИКА

CRM-система салону красоты

14:25 30.08.2022 |

Прес-релізи

Бьюти-сфера - достаточно сложная отрасль. Потому, решив открыть собственную студию красоты, рекомендуется детально продумать все вопросы, чтобы избежать серьезных сложностей в работе.


Как более эффективно управлять салоном красоты

Любой салон красоты (вне зависимости от его масштабов, направленности и места расположения) требует грамотного управления. Сегодня для этого созданы специальные программы и приложения. К примеру, проект CRM Appointer предлагает эффективно контролировать записи клиентов, эффективно вести продажи и поддерживать связь с клиентами. Кстати, такой вариант отлично подходит не только для салонов красоты, но и:

  • соляриев;
  • автосервисов;
  • СПА-салонов;
  • массажных кабинетов;
  • стоматологий;
  • медицинских клиник и т. д.

    • Для чего же студиям красоты необходимы CRM-системы? На самом деле такое решение обладает огромным количеством преимуществ. Одно из основных среди них - автоматизированная запись в салон. Программа позволяет убрать из оборота студии бумажные журналы, заменив их электронным календарем. Еще CRM-система помогает отслеживать Зачем статистику загруженности мастеров, предельно просто создавать запись или редактировать ее при необходимости. С помощью такого подхода не составит труда эффективно управлять графиком каждого мастера в студии красоты.


    Преимущества CRM в управлении студией красоты

    Среди прочих особенностей CRM для салона стоит отметить не только простоту формирования онлайн-записей. С помощью такой программы можно всегда заранее напоминать клиентам о запланированном визите по SMS или электронной почте. Как показывает практика, такой подход позволяет существенно сократить количество пропущенных клиентами записей. Соответственно, у мастеров будет меньше окошек, а прибыльность проекта в разы увеличится.


    Функции администратора

    Благодаря использованию CRM-программы для салона красоты можно существенно сократить человеческий фактор. Ведь если администратор сильно загружен, в его работе все чаще возникают оплошности. Иногда они стоят салону больших трат. Система, которая берет на себя функции администратора салона красоты, позволяет снизить нагрузку с реального человека и в разы увеличить его продуктивность.


    Работа с клиентской базой

    Каковы прочие особенности CRM-системы, которая ориентирована непосредственно на салоны красоты? Еще такая программа позволяет эффективно работать с клиентской базой. Система не только позволяет работать с посетителями через ручной поиск. В ней ведется история частоты записи и посещения студии каждым клиентом. Более того, через программу можно провести грамотную и детальную аналитику в целом по всем клиентам.


    Проведение аналитики и статистики

    Среди прочих особенностей использования CRM при организации деятельности салона красоты стоит отметить возможности проводить статистику и аналитику:

  • расчет прибыли;
  • востребованность определенных услуг, конкретных мастеров и даже товаров, если в салоне дополнительно ведется их продажа;
  • рентабельность предоставления услуг специалистами.

    • Посредством CRM для представителей малого бизнеса можно получить максимально полную и развернутую картину всей деятельности салона красоты. Также с помощью функциональной программы не составит труда отслеживать статистику записи в салоне, а при желании - провести еще и сравнение информации по определенным периодам, чтобы более эффективно управлять своим бизнесом и получать больше прибыли.

    Вот только несколько основных преимуществ CRM-программ для салонов красоты. Конечно, со всеми перечисленными задачами могли бы справляться владелец и администратор, но перевод нескольких функций в автоматизированный режим сделает работу студии более продуктивной и эффективной.
     

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