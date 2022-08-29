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У Києві пройде благодійний турнір зі сквошу
09:09 29.08.2022 |
28-29 серпня на кортах столичного фітнес центру "SPORT LIFE" відбудеться благодійний сквош-турнір "Zenit Ukraine Open 2022".
За два дні будуть розіграні нагороди у 5 категоріях серед чоловіків та жінок. У змаганнях візьмуть участь гравці з Румунії, США, Молдови, Литви, а також спортсмени з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Хмельницького, Полтави, Херсона та Одеси.
Початок турніру заплановано на 10-00 у суботу, 28 серпня у комплексі "SPORT LIFE» за адресою: вул. Маршала Конєва, 8. Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться 29 серпня о 16-00 у ресторані "OZERO".
За словами співорганізатора турніру Максима Уракіна, у Києві турнір проводиться вперше з міркувань безпеки.
"Останні 11 років турнір проводився в Одесі, і ми знаємо його під назвою Zenit Black Sea Open. Зараз через війну ми змушені були змінити традиції і перенести місце проведення до Києва. При цьому наступного року плануємо обов'язково повернутися на одеські корти", - пояснює Уракін.
На думку іншого організатора, Дмитра Щербакова, проведення міжнародних змагань у Києві зараз важливе не лише для підтримки українського спорту, а й для країни загалом.
"Ми вдячні всім спортсменам, які відгукнулися на заклик взяти участь у турнірі в такий непростий час. Це означає, що український спорт живий і перемагає", - наголосив він.
За словами організаторів, кошти, зібрані на турнірі, будуть направлені на благодійність та допомогу Україні.
"Zenit Open" - найвідоміший та найбільший міжнародний турнір зі сквошу за всю історію незалежної України. Про масштаб чемпіонату свідчить як кількість країн та учасників, так і велика кількість організацій, залучених до підготовки та проведення змагань.
Головний фітнес-партнер заходу - національна мережа фітнес клубів №1 "SPORT LIFE";
Головний організатор турніру - "Всеукраїнська Асоціація Сквош Гравців";
Головний інформаційний партнер турніру - інформагентство "Інтерфакс Україна";
Офіційними спонсорами виступили компанія "MAXEVENTS" та аналітичний центр "Клуб експертів";
Партнер - Громадська Спілка "УКРСАДВИНПРОМ";
Призи та подарунки від провідних компаній Tecnifibre та Reima;
Офіційна вода турніру - "КРАЙНА";
Офіційне пиво турніру від TERMOPUB;
Чайний Партнер - At Market;
Офіційний готель турніру - "FAVOR";
Партнер вечірки ресторан - "OZERO".
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