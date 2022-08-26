Полезные советы по выбору бойлера

Электрический бойлер - настоящее спасение для людей, в квартирах которых нет горячего водоснабжения. Они раз и навсегда решат проблему наличия теплой воды, при этом для комфортного пользования техникой важно грамотно подойти к ее выбору. Сейчас мы расскажем, как выбирать бойлеры для конкретных условий эксплуатации с учетом нескольких требований.

Критерии выбора бойлера

Прежде чем купить бойлер, обращайте внимание на такие детали:

модификация;

объем бака;

особенности монтажа;

форма;

материал;

тип ТЭНа.

Что касается модификации, все бойлеры делятся на проточные и накопительные. Первые представляют собой небольшое устройство, которое подключается только к одной водозаборной точке. Несмотря на все преимущества, они значительно проигрывают накопительным водонагревателям, так как не в состоянии нагреть воду до достаточно высоких температур (особенно в зимний период).

Накопительные модели изготовлены в виде бака с ТЭНом. Объем емкости выбирается в зависимости от типа использования и количества человек. Оптимальным вариантом для четверых людей считается столитровый бак.

Что касается монтажа, это может быть вертикальное или горизонтальное крепление. Первый вариант подходит для ванных комнат, тогда как горизонтальные модели часто размещают в туалете или на кухне, так как они гораздо компактнее.

По форме выделяют круглые, цилиндрические и прямоугольные водонагреватели. Первые два часто устанавливают в открытом виде, прямоугольные плоские модели в основном прячутся за мебель.

Наиболее популярными материалами считаются эмалированная сталь и нержавейка. Оба вариант имеют массу преимуществ, поэтому выбор стоит делать исходя из гарантии производителя.

Современные бренды предлагают мокрый и сухой ТЭНы. Второй предпочтительнее, так как не контактирует с водой и служит гораздо дольше. На «мокрых» моделях с временем образовывается накипь, что не только уменьшает их КПД, но и приводит к выходу устройства из строя.

Заключение

Надеемся, что наши советы окажутся полезны для вас, и вы сможете сделать правильный выбор. Выгодные предложения о продаже качественных бойлеров вы найдете на сайте интернет-магазина Romstal.