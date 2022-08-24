Уже нет сил ждать: невероятная осенняя презентация Apple-2022

Осенние презентации от корпорации Эппл традиционно ждут с нетерпением. А маркетологи из Купертино умышленно подливают масла в огонь, одновременно не давая официальных анонсов и сливая в прессу слухи, большинство из которых становятся реальностью. Сейчас известно, что презентаций будет несколько, первая пройдет уже 7 сентября и за осень компания покажет как минимум 4 новые продукта.

Айфон

iPhone 14 выйдет в четырех моделях. Правда, компактной Мини среди них не будет - зато появится Айфон Макс с функционалом базовой модели, но увеличенным экраном. Новый процессор А15 Бионик увеличит продуктивность девайса на 6%, а энергоэффективность на 22%, поэтому автономное время работы значительно вырастет. Объем оперативной памяти будет 6 гигабайт и 8 во флагманских моделях. Очень сильно повысится качество съемки фото и видео - во-первых, объективы впервые получат разрешение в 48 Мп, во-вторых, расширятся возможности вычислительной фотографии.

АйМак

Презентация iMac с начала года переносилась дважды, да и этой осенью скорее всего покажут только версию Мини. Он получит новейший процессор - М2 второго поколения, с которым поклонники «яблока» уже успели познакомиться по Макбук 2022 года. Неттоп выйдет в цельнометаллическом корпусе и в обновленном дизайне. Ожидается, что производитель обновит оперативную память и систему защиты персональных данных. К компьютеру можно будет подключать еще один внешний монитор с разрешением в 8К - специально для работы с графикой и видео.

Эппл Вотч

Apple Watch 8-го поколения станут еще «умнее». Функционал гаджета значительно выходит за рамки фитнес-браслета. Так, в нем должны появится новые режимы спортивных тренировок и функции по отслеживанию жизненных показателей, в частности, кардиомониторинг. Однако подробности обновлений держатся в секрете, и мы узнаем о них уже из презентации.

Айпод

iPad осенью выйдет сразу в двух линейках - бюджетной и Pro, причем последние в двух линейках с дисплеем на 12,9 (6 поколение) и 11 (4 поколение) дюймов. Они будут работать на базе новейшего компьютерного процессора М2, то есть смело можно говорить, что мощность вырастит в разы. Ожидается, что планшеты будут подзаряжаться от магнитно-индукционной зарядной системы MagSafe и получат новые камеры с режимом Center Stage, что очень удобно при групповых видеозвонках. Сохранится поддержка стилуса Apple Pencil и полноразмерной клавиатуры, спрятанной в магнитном защитном чехле.

Благодарим за помощь в подготовке статьи сеть магазинов Apple в Киеве My Cloud Store.