Маркетинг - двигатель прогресса

Многие компании, не успев наладит и запустить процесс, закрываются, так как не получают от бизнеса то, что запланировали. Но мы должны понимать, что не все так просто, и нет такой компании в мире, чтобы сразу взлетела на первые строчки самых доходных предприятий. Для достижения результата нужно пройти много этапов, и самое главное познать истину, что двигатель процесса - реклама. Как бы там ни было, но самое главное это контакт с клиентом, если компания не рассказывать о своем продукте, соответственно клиент не знает что он хочет его купить.

Сегодня рассмотрим замечательный инструмент, который предоставляет для бизнеса платформа Hicell маркетинговая SMS рассылка, позволяет информировать клиентов о продукте, скидках и акциях компании.

Эффективность смс рассылки

Почему именно смс рассылка? Кажется что эра смсок отошла на задний план. По статистике человек пользуется телефоном каждые 40 минут, поэтому уведомление просто не останется непрочитанным. Конечно человек может просто открыть его, увидеть что это реклама и закрыть. Тут уже дело как именно преподнести информацию, какие инструменты для этого использовать. Сервис для массовой рассылки смс Hicell Telecommunication LTD компании сформировать правильную базу клиентов, и подобрать нужные инструменты для автоматизированной отправки уведомления. Что нам дает сервис для отправки смс:

Экономия времени и средств на рекламу; Автоматизированное и скоростное информирование клиентов; Незамедлительный результат; Увеличение постпродаж; Контакт с клиентом; Имидж и известность компании.

Существует много методов смс рассылки, платформа способна подобрать индивидуально под каждый запрос и компании необходимый инструмент. Рассмотрим детально самый популярные методы:

Application-to-person (А2Р) - отправка мобильных сообщений из веб-приложения на прямую к телефону клиента. Метод более древний, но все еще довольно действенный. Учитывая что мобильными телефонами пользуется практически каждый человек на планете, база клиентских номеров просто огромная. Данный метод используется компаниями не только для информирования, но и для авторизации на сайтах.

Messengers - в данном случае база клиентов немного меньше, поскольку смартфон могут позволит себе не все, но тем не менее инструмент высокорезультативный и финансово дешевле. Рассылку осуществляют через популярные мессенджеры, Viber, Whatsapp, Google. Такой способ позволяет сделать уведомления ярким,интересным и запоминающимся с помощью медиа файлов.

Стоит отметить отдельно, что платформа Hicell имеет возможность использовать активную базу клиентов. И это очень огромное преимущество для компаний, по ряду причин: