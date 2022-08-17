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Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
21:44 16.08.2022 |
Принято считать, что продукция бренда Apple достаточно дорога. Однако если оценивать ее технологичность и долговечность, выходит, что именно наушники АирПодс Макс станут выгодным приобретением для требовательного к качеству пользователя.
Эксперты интернет-магазина Stylus рассказывают, почему эта модель не потеряет актуальности, а с каждым годом будет все более востребованной в Украине.
Эргономика и удобство во всех проявлениях
Полноразмерные наушники достаточно массивны, чтобы ощущать их присутствие на голове или шее, но при этом они не создают дискомфорта и не сковывают движений владельца. В отличие от TWS-гарнитур их невозможно случайно выронить во время пробежки.
Мягкое, но эластичное оголовье обеспечивает уверенную фиксацию аксессуара и не дает устройству двигаться на голове. А встроенный в корпус акселерометр отслеживает положение головы пользователя, чтобы подстроить звучание наилучшим образом.
Даже при многочасовом использовании обладатели полноразмерных наушников не ощущают боли или усталости в ушах за счет прогрессивных материалов изготовления амбушюр. В AirPods Max они крепятся на магнитах, что существенно упрощает уход за аксессуаром. К тому же производитель предусмотрел в комплектации и транспортировочный чехол, который защитит устройство от мусора, внешнего воздействия и царапин на корпусе.
Глубокий пространственный звук
Учитывая то, что покупатели, выбирая гарнитуру, ориентируются в первую очередь на качество звука, в Apple сделали все возможное, чтобы треки звучали идеально. Для этого наушники AirPods Max оснащены:
- 10-ядерным фирменным процессором для синхронности звука, быстрой обработки команд и качественного беспроводного соединения;
- опциями шумоподавления и прозрачности: первая дает возможность абстрагироваться и наслаждаться музыкой, а вторая помогает контролировать звуки окружающего мира;
- мощными драйверами с запасом громкости и широким диапазоном воспроизводимых частот;
- динамическим эквалайзером, который ежесекундно подстраивает звук под текущие условия.
Управление полноразмерными наушниками точнее, чем вакуумными моделями. Колесико Digital Crown позволяет максимально корректно устанавливать параметры воспроизведения, в отличие от сенсорных панелей компактных гарнитур.
Второстепенные опции, которые делают наушники идеальными
В AirPods Max предусмотрено восемь микрофонов. Частично они задействуются при разговорах HandsFree, но главная их задача – отслеживать и передавать в наушники звуки окружающего пространства.
Внешняя информация накладывается на аудиодорожку и транслируется непосредственно в наушник, чтобы пользователь контролировал обстановку, общался с людьми и был в курсе всех событий, не снимая аксессуар.
А для меломанов, предпочитающих полное погружение в музыку, доступна опция шумоподавления, которая не даст владельцу гарнитуры ни на секунду отвлечься от любимых треков.
Современные наушники предлагают тесную интеграцию с искусственным интеллектом, поэтому управлять смартфоном голосом и давать несложные команды ассистенту Siri не составит труда.
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|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
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