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АНАЛІТИКА

Клієнти мережі АЗК WOG зможуть прямо на касі поповнити готівкою банківську картку

09:23 11.08.2022 |

Прес-релізи

 

У серпні клієнтам мережі АЗК WOG стала доступна нова послуга - можливість поповнити готівкою картку будь-якого банку України. Максимальна сума зарахування - 5 тис. грн.

Нова послуга стала доступною завдяки співпраці WOG із сервісом MONEGO та Mastercard. Тепер у клієнтів мережі є можливість поповнити картку платіжної системи Mastercard, Visa та «ПРОСТІР».

«Ми прагнемо надавати максимум зручних сервісів для наших споживачів, щоб вони могли задовольнити свої потреби в найбільш зручний саме для них спосіб. Приміром, на початку великої війни, коли були складнощі зі зняттям готівки через банкомати, ми подбали, щоб у клієнтів була можливість зняти кошти прямо на касі автозаправних комплексів. Сьогодні ж вони зможуть ще й поповнити готівкою картку - власну чи когось із рідних та близьких. Це надзвичайно зручно, оскільки економить час на пошуки терміналу.

Окрім того, цією послугою зможуть скористатися не лише водії, але й мешканці сіл та селищ міського типу, для яких такий сервіс раніше був недоступний через відсутність банків та банківських терміналів у їхніх населених пунктах.

Щоб переказати кошти на банківську картку, достатньо оператору на касі сказати номер картки, на яку плануєте зробити зарахування, дати відповідну суму готівкою, і кошти в максимально короткий період будуть переведені на банківську картку», - розповів Олег Кушіль, директор Дирекції цифрової трансформації мережі АЗК WOG.

«Наша основна мета - надати людям платіжні послуги саме в той час і тому місці, де у них виникає в цьому потреба. Сервіс поповнення картки готівкою на касах АЗК став черговим кроком в розвитку нашої багаторічної співпраці з WOG та Mastercard щодо забезпечення відвідувачів актуальними та зручними фінансовими послугами», - відзначив Євген Веліканов, директор провайдера платіжних послуг iPay.ua

«Нові платіжні сервіси, які відповідають найбільш актуальним потребам користувачів, наразі важливі як ніколи. Так, з початку повномасштабного вторгнення, аби забезпечити українцям доступ до коштів на карткових рахунках, Mastercard разом із партнерами значно розширили доступність послуги «Готівка на касі». Сьогодні ж українці все більше повертаються до звичних і зручних безготівкових оплат. Нова послуга дозволить користувачам просто на касі АЗК поповнити картку готівкою, тим самим надаючи більше можливостей в управлінні своїми фінансами», - додав Валерій Новіков, директор із розвитку комерції Mastercard в Україні та Молдові.
 

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