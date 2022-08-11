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АНАЛІТИКА

Wisconsin Ukrainians спільно з «Клубом експертів» та проєктом «Наша Лепта» передали гуманітарний вантаж для дітей

08:59 11.08.2022 |

Прес-релізи

 

Організація Wisconsin Ukrainians Inc, яка об'єднує громади українців американського штату Вісконсин, направила черговий гуманітарний вантаж для дітей Києва та Київської області, які постраждали від воєнних дій, а також сімей внутрішніх переселенців. Вантаж був доставлений за сприяння київського аналітичного центру "Клуб експертів" та благодійного проекту "Наша Лепта".

Зокрема, було передано товари першої необхідності: дитяче харчування, памперси, гігієнічні засоби, ліки та вітаміни, а також інші засоби догляду за дитиною. Вантаж було доставлено за сприяння благодійного фонду "Українська фундація милосердя" (Президент фонду Ангеліна Жеревчук).

За словами засновника "Клубу експертів" Максима Уракіна, гуманітарна ситуація, яка склалася зараз в Україні, вимагає налагодження більш ефективної взаємодії між волонтерами та діаспорою у Сполучених штатах.

"Нам необхідно розвивати зв'язки з такими організаціями, як "Українці Вісконсина", інформувати їх про запити на гуманітарні вантажі, які є на сьогодні, а також будуть найближчим часом. Це дозволить надавати більш ефективну допомогу нашим людям, які постраждали від війни", - пояснив він.

"Наша Лепта" - Проект надає допомогу сім'ям внутрішніх переселенців, багатодітним сім'ям, дітям з ДЦП та аутизмом, а також дітям, які мають тяжкі захворювання та інвалідність. Створено на базі громади Храму святителя Миколи Чудотворця.

Сайт проєкту: http://nasha-lepta.com.ua/

Клуб експертів - аналітичний центр, який проводить дослідження у сфері економіки, соціології, здорового харчування та інших напрямах, а також веде просвітницьку діяльність.

YouTube-канал проекту: https://www.youtube.com/c/Клубекспертів

Wisconsin Ukrainians Inc - це масова некомерційна організація, що базується у Вісконсіні, яка веде гуманітарну діяльність. Зусиллями організації в Україну було доставлено понад 61 тонну гуманітарних, медичних вантажів.

Сайт організації: https://www.wisconsinukrainians.org/


 

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