ПОС-система и терминал: отличительные особенности комплектов

Во время подбора необходимого оборудования для организации, ведения торговой деятельности предприниматели могут ошибочно подумать, что ПОС-система и терминал - синонимы. На самом деле это не единый термин, который обозначает рабочее место продавца. Это 2 системы, которые существенно отличаются функциональными возможностями.





Чтобы не допустить ошибок во время выбора оборудования, рекомендуем изучить, чем отличается ПОС система от терминала. В этой статье мы остановимся более подробно на этих двух разновидностях. Данная информация поможет предпринимателям подобрать именно то решение, которое является лучшим для конкретного предприятия.

Особенности POS системы

Понятие «ПОС система» подразумевает технический, программный комплекс, предназначенный для автоматизации рабочего места. В состав данного комплекта оборудований входит системный блок, на котором установлено кассовое программное обеспечение, и фискальный регистратор. Дополнительно POS-система комплектуется следующими элементами:

отсеком для денег;

современной клавиатурой;

монитором;

экраном для покупателя.

Для такого комплекта оборудований характерен обширный выбор модификаций, поэтому предприниматель может самостоятельно собрать необходимый набор и при возникновении потребности оперативно заменять любой узел.

Что такое ПОС терминал?

POS терминал - это также программный, технический комплекс, цель которого выполнить автоматизацию рабочего места специалиста. Состоит данный набор из аналогичных компонентов, что и система - системный блок со специальным ПО, печатающее устройство, дисплей. Разительное отличие ПОС-терминала от системы заключается в его единстве. Это значит, что терминал регистрируется как одно оборудование, поэтому у предпринимателя отсутствует возможность менять его элементы.

Такой комплекс, как правило, используется в крупных международных сетях, которые выставляют достаточно строгие требования к программному обеспечению и используемому оборудованию. Крайне редко розничные магазины используют POS-терминалы, так как для них характерна очень сложная регистрация, использование дорогостоящего ПО и комплектующих.

В большинстве случаев предприниматели, которые отдают предпочтение именно этой разновидности, вынуждены покупать 2 модели оборудования. Это обусловлено сложностью замены отдельного элемента терминала, увеличении риска простоя кассы в случае поломки.