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Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
22:21 23.07.2022 |
Ми звернулися до одного з успішних столичних перевізників і вирішили дізнатися у фахівців «Інка-Транс», як компанія позиціонує себе в очах клієнтів.
Постулати роботи
Вони дотримуються розроблених внутрішніх правил, завдяки яким не втрачають старих клієнтів, а нових замовників поступово переводять до розряду постійних.
1. Акції – це спочатку приваблює, але потім відштовхує
Клієнт, співпраця з яким розпочалася з акції, й надалі чекатиме чогось подібного. Якщо він звертається вдруге і втретє, то залишиться незадоволеним, побачивши початкову вартість послуг. Швидше за все спробує дізнатися про умови співпраці з конкурентами. А як пішов з сайту, то може знов і не повернутися. Стабільні ціни одразу налаштують на правильну взаємодію.
2. Чесне спілкування
Фірми з маленьким автопарком намагаються «знайти своє місце під сонцем» і надійно там закріпитися. Вони беруть усі замовлення, які вдається знайти, а потім намагаються виплутатися із ситуації, пропонуючи дорожчі за тарифом машини. Або навпаки ̶ умовляють клієнта зробити дві ходки, тому що в ГАЗель все відразу не поміститься.
3. Робота на результат
Розбирання меблів, їх розміщення в автомобілі, доставка, розвантаження ̶ все має робитися кваліфіковано. Варіант «у нас один вантажник захворів, тому допоможіть замість нього, адже це ваші меблі перевозимо» неприпустимий.
4. Відсутність прихованих нарахувань
Тарифи повинні містити всі грошові суми. Те, що нараховується понад озвучені розцінки, відноситься до махінацій. Кілька разів, можливо, і вдасться обдурити замовників, а далі така політика зіграє проти компанії. Подібні експерименти з метою копійчаної наживи краще не проводити.
5. Визначення зони відповідальності
Кожен із учасників ділового співробітництва має повною мірою виконувати свої зобов'язання. Підготовка документації, страхування вантажу, створення умов для його безпеки у дорозі, експедиторські послуги, вибір маршруту доставки – усе це обумовлюється під час укладання договору. Документ повинен мінімізувати потенційні ризики та забезпечити відповідальність сторін у разі порушення підписаних умов.
Дізнавайтесь більше на офіційному сайті вантажоперевізника. У компанії вважають, що до клієнта потрібно ставитися, як до друга, якого не хочеться підвести у скрутну хвилину. З подібним людським підходом напевно вийде зайняти лідируючі позиції у вантажному транспортному секторі столиці.
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