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Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках "Найди близких"

10:13 20.07.2022 |

Прес-релізи

Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках:

Большова Мария Алексеевна, 28.04.2015 г.р. Вместе с отцом Большовым Алексеем Александровичем, 12.03.1977 г.р. находились на частной базе отдыха "Лес" в с. Счастливое в Киевской области. Могли также находиться в Киеве по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 88-92, кв. 94.

Большова Мария Алексеевна, 28.04.2015 г

Большова Мария


Большов Алексей Александрович


Если у вас есть любая информация о местонахождении Марии и Алексея, просьба сообщить по телефону:

+380990733687 (Наталья - мать).

 -----------

Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь, посылать нам всю информацию. Рекомендуем использовать следующую форму обращения:
1. ФИО пропавшего человека;
2. Ваши контактные данные;
3. Фото пропавшего, описание особых примет;
4. Примерное место последнего пребывания пропавшего.

Проект "Найди близких" некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.

Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе!

Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.

Информацию о пропавших присылайте по электронной почте [email protected]
 

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