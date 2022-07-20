Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках:

Большова Мария Алексеевна, 28.04.2015 г.р. Вместе с отцом Большовым Алексеем Александровичем, 12.03.1977 г.р. находились на частной базе отдыха "Лес" в с. Счастливое в Киевской области. Могли также находиться в Киеве по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 88-92, кв. 94.

Большова Мария





Большов Алексей Александрович





Если у вас есть любая информация о местонахождении Марии и Алексея, просьба сообщить по телефону:

+380990733687 (Наталья - мать).

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Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь, посылать нам всю информацию. Рекомендуем использовать следующую форму обращения:

1. ФИО пропавшего человека;

2. Ваши контактные данные;

3. Фото пропавшего, описание особых примет;

4. Примерное место последнего пребывания пропавшего.

Проект "Найди близких" некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.

Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе!

Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.