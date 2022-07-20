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Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках "Найди близких"
10:13 20.07.2022 |
Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках:
Большова Мария Алексеевна, 28.04.2015 г.р. Вместе с отцом Большовым Алексеем Александровичем, 12.03.1977 г.р. находились на частной базе отдыха "Лес" в с. Счастливое в Киевской области. Могли также находиться в Киеве по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 88-92, кв. 94.
Большова Мария
Большов Алексей Александрович
Если у вас есть любая информация о местонахождении Марии и Алексея, просьба сообщить по телефону:
+380990733687 (Наталья - мать).
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Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь,
посылать нам всю информацию. Рекомендуем использовать следующую форму
обращения:
1. ФИО пропавшего человека;
2. Ваши контактные данные;
3. Фото пропавшего, описание особых примет;
4. Примерное место последнего пребывания пропавшего.
Проект "Найди близких" некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.
Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе!
Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.
Информацию о пропавших присылайте по электронной почте [email protected]
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