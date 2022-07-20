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Ресторан Just Beach&Bar – можливість зміксувати відпочинок у басейну та сніданок, обід або вечерю на терасі ресторану
10:06 20.07.2022 |
Just Beach&Bar - міський ресторан та бар, який знаходиться на
території фітнес-центру Gymmaxx в самому центрі столиці. Чудова
можливість зміксувати відпочинок у басейну, сніданок, обід або вечерю
на терасі ресторану та будь-який формат святкування важливих подій.
Дитяча зона з веселою анімацією та мастер класи.
Сніданки щодня з 9:00 до 13:00.
Унікальна кухня ресторану, що сполучає Європу з Азією, в яскравих авторських стравах приємно здивує ваші смакові рецептори, а естетика та ефектна подача авторських коктейлів додасть особливого настрою вашому дню.
Часи роботи:
9:00 до 21:00
Адреса: Драгомирова 11-Б, ЖК «Новопечерські Липки»
Телефон: +380 (67) 656 75 65
https://instagram.com/just.beach.bar?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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