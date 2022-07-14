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АНАЛІТИКА

Нова технологія ПриватБанку: тепер клієнти можуть дзвонити до банку безпосередньо з мобільного Приват24

12:20 14.07.2022 |

Прес-релізи

Багато українців стикаються з проблемою дзвінка з-за кордону чи з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку вітчизняних операторів. ПриватБанк запровадив проривну технологію розробки власних ІТ фахівців, за допомогою якої клієнти можуть спілкуватися з банком через інтернет та мобільний застосунок Приват24.

 

Бета версія такої унікальної інновації вже доступна всім користувачам мобільного Приват24 (iOs та Android) - потрібно лише оновити застосунок до останньої версії. Дзвінки до банку через застосунок безкоштовні та працюють за наявності мобільного інтернет чи Wi-Fi. Важливо, що такий спосіб спілкування з банком є безпечним, оскільки дзвінок захищений логіном і паролем від Приват24.

"Через війну мільйони українців змушені шукати прихисток за кордоном, а в деяких регіонах України поки що відсутній український мобільний зв'язок, тому саме зараз ми впровадили цю унікальну технологію, щоб наші клієнти були на зв'язку з банком за будь-яких умов, - говорить Керівник Напрямку "Омніканальний контактний центр" ПриватБанку Оксана Аношечкіна. - Команда фахівців контактного центру та розробників банку працювала над такою важливою для клієнтів інновацією більше двох років, щоб зробити комунікацію з банком ще доступнішою та простішою".

Щоб подзвонити до ПриватБанку із застосунку, треба увійти до мобільного Приват24 із своїм логіном та паролем, перейти в "Профіль клієнта" - "Служба підтримки" - "Дзвінок через Приват24" (або "Дзвінок у підтримку" для Android). Зараз сервіс працює у тестовому режимі, щоб перевірити всі його можливості та зробити технологію ще більш зручною та досконалою.

 

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