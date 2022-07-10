Фінансові новини
- |
- 10.07.22
- |
- 10:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Три предмета мужской одежды, которые теперь покупают онлайн
15:44 08.07.2022 |
Мужчины любят глазами, и это касается не только представительниц прекрасного пола. Таким же образом они выбирают новый гардероб.
Как отмечают консультанты интернет-магазина "Мен Актив", в 2022 году молодые люди покупают онлайн практически все, в том числе мужские семейные трусы, которые раньше приобретали только после примерки перед зеркалом.
Мы составили список из трех мужских вещей, которые теперь покупают охотнее в интернете. Итак.
Головной убор
Сложности с покупкой головных уборов касаются не только выбора размера - у фирменных бейсболок он универсальный и подходит на обхват головы 57-60 см, благодаря пластиковому регулятору сзади. Зная это, вы удачно подберете себе кепку.
Некоторые бренды выпускают подростковые модели на окружность головы 54-56 см. Есть и богатырские головные уборы на окружность головы до 62 см.
Важно, чтобы мужская кепка подходила покупателю по стилю! Поэтому стилисты рекомендуют выбирать головной убор в магазинах с большим ассортиментом не только цветовой гаммы, но и широким модельным рядом.
Разновидности мужских кепок:
Нижнее белье
Единственное, что сдерживало покупателей от активного онлайн-шопинга в этой категории товаров - боязнь прогадать с размером, поскольку нижнее белье, по закону, возврату не подлежит. В связи с этим интернет-магазины максимально упростили процесс выбора и покупки нижнего белья: на странице товара размещают размерную сетку с замерами параметров тела, по которой можно сориентироваться, какой размер нужен именно вам.
Предположим, вы решили купить мужские трусы слипы в интернет-магазине "Мен Актив". Помимо размерной сетки, на странице товара есть комментарий: "Маломерят, выбирайте на размер больше".
Если модельный ряд соответствует классической европейской сетке, просто покупайте свой привычный размер S-XXL.
Плавки
Выбор купальных шорт подчиняется тем же правилам, что и при покупке нижнего белья - нужны точные параметры обхвата пояса и бедер. Также желательно учитывать тип фигуры, чтобы плавки сели идеально.
Фасоны плавок не отличаются от моделей мужских трусов. Есть плавательные брифы, хипсы, боксеры, слипы, стринги, танга и удлиненные шорты. Стринги и танга приобретают, чтобы подчеркнуть фигуру и лучше загореть. Шорты и боксеры больше подойдут любителям активных водных и пляжных развлечений.
Если планируете купание не только в природных водоемах, но и в бассейне, выбирайте плавки из нейлона. Эта ткань не выгорает на солнце и устойчива к воздействию хлора.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ разрешил покупать валюту для импорта любых товаров и увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 дней
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
|Борис Джонсон заявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кредиты под залог автомобиля — автоломбарды в Киеве
|Эксперты обсудили пользу и вред поваренной соли для здоровья - видео
|Офисный фронт: как защитить бизнес от хакеров
|Преимущества, основные характеристики, параметры выбора адаптированных книг для изучения английского языка
|ПриватБанк відкрив підприємцям «Касу» - програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах
|Любимый канал, знакомый с детства
Бізнес
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай
|Представлен 1088-сильный водородный гиперкар с дизайном Pininfarina
|Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман
|В Шотландии откроют центр изучения глобальной квантовой связи
|Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре
|В США испытали первые перовскитные солнечные элементы, способные работать 30 лет без замены