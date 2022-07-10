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Три предмета мужской одежды, которые теперь покупают онлайн

15:44 08.07.2022 |

Прес-релізи

 

Мужчины любят глазами, и это касается не только представительниц прекрасного пола. Таким же образом они выбирают новый гардероб. 

Как отмечают консультанты интернет-магазина "Мен Актив", в 2022 году молодые люди покупают онлайн практически все, в том числе мужские семейные трусы, которые раньше приобретали только после примерки перед зеркалом. 

Мы составили список из трех мужских вещей, которые теперь покупают охотнее в интернете. Итак.


Головной убор

Сложности с покупкой головных уборов касаются не только выбора размера - у фирменных бейсболок он универсальный и подходит на обхват головы 57-60 см, благодаря пластиковому регулятору сзади. Зная это, вы удачно подберете себе кепку. 

Некоторые бренды выпускают подростковые модели на окружность головы 54-56 см. Есть и богатырские головные уборы на окружность головы до 62 см.

Важно, чтобы мужская кепка подходила покупателю по стилю! Поэтому стилисты рекомендуют выбирать головной убор в магазинах с большим ассортиментом не только цветовой гаммы, но и широким модельным рядом.

Разновидности мужских кепок:

  • классическая бейсболка - с козырьком, регулятором сзади и крупным логотипом спереди;
  • немка - цилиндрическая кепка с прямым верхом и жестким козырьком;
  • снэпбэк - кепка с прямым козырьком в стиле хип-хоп;
  • тракер - бейсболка классической округлой формы с сетчатой вставкой на затылочной области;
  • панама - тканевый головной убор с узкими полями по окружности изделия.

    • Нижнее белье

    Единственное, что сдерживало покупателей от активного онлайн-шопинга в этой категории товаров - боязнь прогадать с размером, поскольку нижнее белье, по закону, возврату не подлежит. В связи с этим интернет-магазины максимально упростили процесс выбора и покупки нижнего белья: на странице товара размещают размерную сетку с замерами параметров тела, по которой можно сориентироваться, какой размер нужен именно вам. 

    Предположим, вы решили купить мужские трусы слипы в интернет-магазине "Мен Актив". Помимо размерной сетки, на странице товара есть комментарий: "Маломерят, выбирайте на размер больше". 

    Если модельный ряд соответствует классической европейской сетке, просто покупайте свой привычный размер S-XXL.


    Плавки

    Выбор купальных шорт подчиняется тем же правилам, что и при покупке нижнего белья - нужны точные параметры обхвата пояса и бедер. Также желательно учитывать тип фигуры, чтобы плавки сели идеально.

    Фасоны плавок не отличаются от моделей мужских трусов. Есть плавательные брифы, хипсы, боксеры, слипы, стринги, танга и удлиненные шорты. Стринги и танга приобретают, чтобы подчеркнуть фигуру и лучше загореть. Шорты и боксеры больше подойдут любителям активных водных и пляжных развлечений. 

    Если планируете купание не только в природных водоемах, но и в бассейне, выбирайте плавки из нейлона. Эта ткань не выгорает на солнце и устойчива к воздействию хлора.

     

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