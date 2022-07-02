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АНАЛІТИКА

Кредиты под залог автомобиля — автоломбарды в Киеве

12:18 02.07.2022 |

Прес-релізи

 


Всем знакома ситуация, когда срочно нужно найти деньги, а одолжить не у кого. В таком случае есть только один выход — взять кредит. Никто не застрахован от внезапных неприятностей: может заболеть близкий человек, можно попасть в аварию, могут понадобиться средства на ремонт жилья или автомобиля. Кроме того, в нашей стране большинство живет от зарплаты до зарплаты, а выплату заработанных денег часто задерживают.


Где взять кредит в Киеве в короткие сроки?

Если вы не знаете, где взять кредит наличными, попробуйте обратиться в одну из предложенных ниже организаций:

  1. Банк. В банковском учреждении можно взять кредит на большую сумму, однако лишь при условии, что у вас хорошая кредитная история. Кроме того, вы должны подтвердить наличие у вас стабильного официального дохода. Большинство граждан нашей страны работают неофициально, поэтому обращаться в банк не всегда резонно. Никто не скажет вам, в каком банке проще взять кредит в Украине — все зависит от вашего кредитного рейтинга и от того, или вы трудоустроены официально.
  2. МФО. Микрофинансовые организации предоставляют денежные займы практически каждому желающему. Для получения кредита не нужно собирать массу документов и подтверждать свой официальный доход. Более того, МФО кредитуют даже лиц с плохой кредитной историей. Минус в том, что подобные организации предлагают так называемые микрокредиты, то есть небольшие суммы денег до зарплаты. Если вам нужна крупная сумма — вам придется обратиться сразу в несколько МФО, что не слишком удобно.
  3. Автоломбард. Это оптимальный вариант для тех, кто ищет где взять кредит в Киеве. Если вы нуждаетесь в крупной сумме денег, и они вам необходимы максимально быстро — обратитесь в автоломбард. Такие организации предоставляют кредиты под залог машины на достаточно выгодных условиях.

Кредит под залог авто в автоломбарде

Большинство автоломбардов предлагают 2 варианта получения займа под залог машины:

  • автомобиль остается на стоянке организации;
  • автомобиль остается в пользовании у заемщика.

    • В первом случае сумма кредита под залог авто составляет до 90%, во втором немного меньше — до 70%-60%. Но многие автовладельцы предпочитают именно последний вариант, поскольку машина остается при них на весь период кредитования.

    Чтобы получить денежный займ в автоломбарде, вам нужно приехать в организацию и предоставить автомобиль для осмотра экспертом-оценщиком. После определения стоимости транспортного средства, вы сможете заключить договор с компанией. Затем вам сразу выдадут кредит наличными на руки. Для получения такого займа вам понадобится минимум документов — паспорт, идентификационный код, техпаспорт и согласие вашей супруги/супруга (если вы пребываете в браке).

    Также автоломбарды нередко предлагают дополнительные услуги, например лизинг авто. Купив авто в лизинг можно пользоваться им, выплачивая небольшие платежи с возможностью выкупа или отказа в конце срока договора.
     

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