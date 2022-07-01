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Эксперты обсудили пользу и вред поваренной соли для здоровья - видео
09:45 01.07.2022 |
Поваренная (пищевая) соль является одним из самых наиболее важных продуктов для организма, а так называемая бессолевая диета часто может привести к негативным последствиям для здоровья, считает доктор биологических наук Святослав Морозов.
«Ионы натрия необходимы для поддержания ионного баланса в клетка, кровяном русле. Хлорид натрия нужен также для нормального функционирования нервной системы, пищеварения, сокращения мышц и многих других процессов в организме», - отметил он в новом видеоролике, вышедшем на YouTube-канале «Клуб экспертов».
При этом, по словам эксперта необходимо соблюдать суточные нормы потребления соли, так как чрезмерное количество этого ингредиента в пище может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.
«В день желательно потреблять до 4-5 грамм поваренной соли. Избыток соли не приводит к ужасным последствиям, но создает нагрузку для организма. Это связано с тем, что значительное количество соли в пище приводит к появлению чувства жажды, в результате чего кровеносные сосуды и сердце испытывают нагрузку уже из-за избытка жидкости, что приводит к повышению артериального давления», - пояснил ученый.
Основатель «Клуба экспертов» Максим Уракин, в свою очередь подчеркнул, что при соблюдении суточных норм потребления соли нужно учитывать не только чистое подсаливание пищи, но и содержание хлорида натрия в самом продукте.
«На сегодня соль содержится практически во всех пищевых продуктах. То есть, мы говорим об объеме соли непосредственно во всех продуктах, которые человек потребляет в сутки», - отметил эксперт.
Полное видео смотрите на канале «Клуб экспертов» по ссылке:
Подписаться на канал можно по ссылке:
https://www.youtube.com/c/Клубэкспертов
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