Офисный фронт: как защитить бизнес от хакеров

Госспецсвязи сообщает об усиленных кибератаках, которые совершаются на государственный сектор, промышленные и энергетические сферы. В 2022 году особенно активно атакуют банковские организации, финансовый сектор, телеком. Малому и большому бизнесу необходимо противостоять всем кибератакам на их собственные ресурсы, чтобы обеспечить безопасность данных.

По данным Министерства цифровой трансформации, наибольшее количество атак принадлежит к типу «отказ в обслуживании». Таким образом защита от DDoS становится первым шагом компании к полной безопасности собственных ресурсов.

Как работает DDoS: знать врага в лицо

Атаки типа DDoS работают на основе специальных ботнетов - сотни тысяч отдельных «пользователей» направляют на онлайн-ресурс огромное количество вредоносного трафика. В итоге сервер, сайт или приложение не выдерживает такой нагрузки и становится недоступным.

DDoS-атака чревата своими последствиями. Основные опасности:

использование атаки как отвлекающего действия для кражи кода, замены его;

сбой в работе приведет к убыткам и потере клиентов;

потенциальная прибыль, которую можно было получить во время работы сайта, из-за недоступности ресурса теряется.

Могут во время атак также страдать операционная система и программное обеспечение. В 2022 году участились атаки на все сферы бизнеса без исключения.

Комплексная защита: как противостоять кибератакам

Защита бизнеса от кибератак достаточно проста. Комплексное решение AntiDDoS - предложение Киевстар, оператор сам пользуется механизмом для защиты своих серверов и сетей. AntiDDoS основано на похожем защитном продукте FortiDDoS, который принадлежит компании Fortinet.

После интеграции AntiDDoS на протяжении двух-четырех недель изучает поступления на ресурс и его подсистемы. В случае любого отклонения от нормальных параметров трафик отправляется на очищение, а потом уже идет по своему первоначальному маршруту - к пользователю. Основные преимущества продукта:

противодействие атакам 3, 4 и 7 уровней;

обнаружение новых типов атак и противодействие им;

стопроцентное противостояние нападениям на основе DNS.

AntiDDos быстро разворачивается - сразу можно приступать к работе. А всесторонняя проверка трафика обеспечивает идеальную защиту от атак разных уровней.