Преимущества, основные характеристики, параметры выбора адаптированных книг для изучения английского языка





Существует масса методик изучения английского языка, однако не все из них достаточно эффективные и позволяют пополнить словарный запас, прикладывая минимум усилий. Основная особенность в том, что большинство специалистов рекомендуют изучать английский язык с использованием иностранных книг. Но все дело в том, что ученик не всегда знает собственный уровень. Именно поэтому совершает очень много ошибок.

Преимущества адаптированных книг для изучения английского

Художественные произведения могут содержать огромное количество не только новых слов, конструкций, но и деепричастных оборотов.

Плюсы адаптированных произведений:

В художественной литературе нередко используют огромное количество сравнений, которые не применяют в обычной жизни, но это вводит в ступор новичков.

Поэтому основная задача вовсе не пополнить словарный запас бесполезными словами, а использовать наиболее подходящие методы, позволяющие выучить разговорный язык, усвоив основы грамматики.

Для этих целей лучше всего использовать адаптированные книги на английском . Это специальные печатные издания, которые разделены по уровням. Соответственно человек может читать художественное произведение, но написанное в различных вариантах, согласно уровню ученика.

На начальном уровне из произведения будут удалены сложные конструкции, которые затрудняют восприятие. В книгах с начальным уровнем, события описываются достаточно простым языком. Это улучшает понимание, постепенно расширяя словарный запас ученика. Чтобы разобраться с собственным уровнем, лучше всего обратиться к преподавателю.

С использованием лишь адаптированных книг сложно в достаточной мере овладеть иностранным языком. Многие люди, которые имеют неплохой словарный запас, опускают построение грамматических конструкций. Это самая большая ошибка, ведь основная задача не только выучить новые слова, но и разобраться с построением предложений. В английском языке очень много правил, которые отличаются от отечественных. Кроме того, в грамматике немало исключений, которые необходимо знать, чтобы правильно построить предложение.

Как выбрать адаптированную книгу?

Не всегда правильно ориентироваться на уровень, так как ученик может не знать его. Поэтому лучше всего взять книгу самого низкого уровня и начать её читать. Если вы увидите около 80% знакомых слов, примерно понимаете, о чём речь, можете выбрать издание другого уровня. Стоит подробнее остановиться на чтении книги, в которых заметите около 25-30% незнакомых слов, а также неизвестных грамматических конструкций. Обязательно выпишите слова, проработайте их произношение. Не лишним будет построить грамматические конструкции с включением этих слов.