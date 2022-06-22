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ПриватБанк відкрив підприємцям «Касу» - програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах
11:11 22.06.2022 |
Приватбанк запустив для підприємців новий сервіс "Каса" - який дозволяє просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО). "Каса" - комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.
Додаток "Каса" від ПриватБанку, що вбудований у POS-термінал, виконує функцію касового апарата - продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну та інше.
Онлайн-кабінет сервісу "Каса" дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.
Вартість сервісу «Каса» врахована до тарифу з еквайрингу. Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком «Каса».
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