Любимый канал, знакомый с детства

Если спросить молодого жителя Украины, какой канал он чаще всего смотрит, то значительный процент назовет Новый. Он существует уже более 20 лет, а на его контенте выросло целое поколение украинцев. Те, кому сегодня 20-30 лет, хорошо помнят утренние мультфильмы, которые они смотрели перед походом в школу именно на Новом.

Сейчас смотреть Новый канал онлайн можно с помощью сервиса Киевстар-ТВ. Высокое качество картинки и звука - главные преимущества такого просмотра.

История появления телеканала и его целевая аудитория

Новый вначале был региональным киевским телеканалом, который появился в конце 90-х годов. Уже в 2000 году он стал настолько популярным, что начал вести вещание сразу на 17 областей Украины.

Эфирная сетка состояла из зарубежных фильмов в собственном переводе. Зрители могут наслаждаться качественными фильмами и сегодня. Позже в эфире начали появляться телепрограммы собственного производства. Среди самых популярных шоу разного времени:

«Від пацанки до панянки»;

«Ревізор»;

«Хто зверху?»;

«Кохання на виживання»;

«Тачка на прокачку и другие».

То есть, контент, в основном, развлекательный. Программы ориентированы на подростков и молодых людей в возрасте до 45 лет.

Что смотреть на Новом

Телеканал стал одним из немногих в Украине, кто перешел на круглосуточную трансляцию программ. В ночном эфире идут сериалы, фильмы, старые программы.

С самого утра дети могут смотреть различные мультфильмы. Перед походом в детский сад или школу - это именно то что нужно.

Дневной эфир включает сериалы, семейные шоу, развлекательные программы. Поэтому те зрители, которые по какой-то причине остались дома, всегда найдут, что посмотреть.

В вечернее время по Новому каналу идут зарубежные фильмы. Как правило, это полюбившиеся зрителю картины или кинопремьеры.

Пользователи сервиса Киевстар-ТВ получают доступ к телепрограмме на весь день. Кроме того, есть функция перемотки эфира на 12 часов назад для просмотра пропущенных шоу и фильмов.