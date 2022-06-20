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АНАЛІТИКА

Любимый канал, знакомый с детства

12:50 20.06.2022 |

Прес-релізи

Если спросить молодого жителя Украины, какой канал он чаще всего смотрит, то значительный процент назовет Новый. Он существует уже более 20 лет, а на его контенте выросло целое поколение украинцев. Те, кому сегодня 20-30 лет, хорошо помнят утренние мультфильмы, которые они смотрели перед походом в школу именно на Новом.

Сейчас смотреть Новый канал онлайн можно с помощью сервиса Киевстар-ТВ. Высокое качество картинки и звука - главные преимущества такого просмотра.

История появления телеканала и его целевая аудитория     

Новый вначале был региональным киевским телеканалом, который появился в конце 90-х годов. Уже в 2000 году он стал настолько популярным, что начал вести вещание сразу на 17 областей Украины.

Эфирная сетка состояла из зарубежных фильмов в собственном переводе. Зрители могут наслаждаться качественными фильмами и сегодня. Позже в эфире начали появляться телепрограммы собственного производства. Среди самых популярных шоу разного времени:

  • «Від пацанки до панянки»;
  • «Ревізор»;
  • «Хто зверху?»;
  • «Кохання на виживання»;
  • «Тачка на прокачку и другие».  

    • То есть, контент, в основном, развлекательный. Программы ориентированы на подростков и молодых людей в возрасте до 45 лет.   


    Что смотреть на Новом

    Телеканал стал одним из немногих в Украине, кто перешел на круглосуточную трансляцию программ. В ночном эфире идут сериалы, фильмы, старые программы.

    С самого утра дети могут смотреть различные мультфильмы. Перед походом в детский сад или школу - это именно то что нужно.  

    Дневной эфир включает сериалы, семейные шоу, развлекательные программы. Поэтому те зрители, которые по какой-то причине остались дома, всегда найдут, что посмотреть.

    В вечернее время по Новому каналу идут зарубежные фильмы. Как правило, это полюбившиеся зрителю картины или кинопремьеры.

    Пользователи сервиса Киевстар-ТВ получают доступ к телепрограмме на весь день. Кроме того, есть функция перемотки эфира на 12 часов назад для просмотра пропущенных шоу и фильмов.  
     

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