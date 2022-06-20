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Любимый канал, знакомый с детства
12:50 20.06.2022 |
Если спросить молодого жителя Украины, какой канал он чаще всего смотрит, то значительный процент назовет Новый. Он существует уже более 20 лет, а на его контенте выросло целое поколение украинцев. Те, кому сегодня 20-30 лет, хорошо помнят утренние мультфильмы, которые они смотрели перед походом в школу именно на Новом.
Сейчас смотреть Новый канал онлайн можно с помощью сервиса Киевстар-ТВ. Высокое качество картинки и звука - главные преимущества такого просмотра.
История появления телеканала и его целевая аудитория
Новый вначале был региональным киевским телеканалом, который появился в конце 90-х годов. Уже в 2000 году он стал настолько популярным, что начал вести вещание сразу на 17 областей Украины.
Эфирная сетка состояла из зарубежных фильмов в собственном переводе. Зрители могут наслаждаться качественными фильмами и сегодня. Позже в эфире начали появляться телепрограммы собственного производства. Среди самых популярных шоу разного времени:
То есть, контент, в основном, развлекательный. Программы ориентированы на подростков и молодых людей в возрасте до 45 лет.
Что смотреть на Новом
Телеканал стал одним из немногих в Украине, кто перешел на круглосуточную трансляцию программ. В ночном эфире идут сериалы, фильмы, старые программы.
С самого утра дети могут смотреть различные мультфильмы. Перед походом в детский сад или школу - это именно то что нужно.
Дневной эфир включает сериалы, семейные шоу, развлекательные программы. Поэтому те зрители, которые по какой-то причине остались дома, всегда найдут, что посмотреть.
В вечернее время по Новому каналу идут зарубежные фильмы. Как правило, это полюбившиеся зрителю картины или кинопремьеры.
Пользователи сервиса Киевстар-ТВ получают доступ к телепрограмме на весь день. Кроме того, есть функция перемотки эфира на 12 часов назад для просмотра пропущенных шоу и фильмов.
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