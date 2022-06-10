Українська онлайн-бухгалтерія SMARTFIN.UA для малого бізнесу

З початком повномасштабного вторгнення рф на нашу територію, український бізнес почав активно відмовлятись від програмного забезпечення, що має російське походження. За інформацією Опендатаботу, вже виявлено більше 40 таких продуктів. Якщо зараз ви міркуєте над тим, які українські сервіси допоможуть у веденні бухглтерії онлайн, нарахуванні зарплати та інших виплат найманим працівникам, подачі звітності рекомендуємо розглянути SMARTFIN.UA.

Українська онлайн-бухгалтерія SMARTFIN.UA

SMARTFIN.UA - це програмне рішення для підприємців малого та середнього бізнесу, бухгалтерів, що надають послуги підприємствам, а також бухгалтерів-аутсорсерів. Сервіс знаходиться в “хмарі”, і дозволяє працювати без прив’язки до робочого місця, зокрема віддалено або навіть із-за кордону. Робота в програмі розпочинається з реєстрації, далі - користувач вводить необхідні дані про організацію та працівників, і налаштовує розрахунки.

В SMARTFIN.UA можна налаштувати розрахунок:

заробітної плати за окладами, денними і годинними тарифними ставками;

відпускних, лікарняних, декретних, компенсації за невикористану відпустку при звільненні тощо;

оплати за дні відрядження працівника та простою підприємства в разі форс-мажорних обставин;

суми індексації, податків, аліментів тощо;

суми доплати за вечірні, нічні, святкові та надурочні години.

Крім того, в програмі SMARTFIN.UA можна:

будувати графіки виходів на роботу, змінності, з неповним часом роботи, з підсумованим обліком, формувати табель обліку робочого часу;

формувати кадрові документи, накази, трудові договори, вести особові картки працівників;

автоматично формувати та відправляти звітність в контролюючі органи, а тому числі й один із найскладніших документів - Об'єднаний звіт з ПДФО, ЄСВ та ВЗ;

вести облік доходів та витрат підприємства, формувати рахунки на оплату, прибуткові і видаткові накладні, акти виконаних робіт.

В чому особливість?

Програму не потрібно встановлювати та оновлювати, зміни в законодавстві враховуються одразу та додаються автоматично; Консультанти не залишають користувачів наодинці з програмою: проводять навчання та допомагають у налаштуванні розрахунків під той чи інший випадок. Крім того, ми консультуємо наших клієнтів в питаннях зарплатного, кадрового та бухгалтерського обліку, трудового законодавства. Готуємо розсилки, записуємо відеоуроки та роз'яснення щодо змін в законодавстві та ефективній роботі в програмі. Уважно слідкуємо за новинами та регулярно розширюємо функціональність SMARTFIN.UA.

Вартість користування програмою SMARTFIN.UA - 275 грн на місяць. Якщо в акаунті більше 2 організацій - діють знижки.

Реєстрація за посиланням - https://service.smartfin.ua/signup