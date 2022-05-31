ПриватБанк запустив в Україні сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок

ПриватБанк запустив послугу поповнення карток готівкою на касах торгових точок. Сервіс ПриватБанку "Поповнення на касі" дозволяє поповнювати картки українських банків не лише у терміналах самообслуговування та відділеннях банку, а й разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок.

Через новий сервіс ПриватБанку можна поповнити картку будь-якого українського банку на суму від 20 до 4999 грн. Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка. Комісія за таку послугу - 0,5% від суми поповнення.

Пілотний проект сервісу "Поповнення на касі" працює на касах магазинів мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Франківську, Рівному та інших містах заходу країни. Невдовзі такий зручний сервіс зʼявиться й у інших торговельних мережах.