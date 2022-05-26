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Джоан Роулінг виклала у вільний доступ книги про Гаррі Поттера українською
13:32 26.05.2022 |
Всі ми в Pottermore захоплюємося цікавими історіями та прагнемо надати усім бажаючим доступ до книг про Гаррі Поттера, а також до інших книг з Wizarding WorldTM. За десять років роботи ми не тільки збільшили кількість мов, на яких доступні наші електронні та аудіокниги, але й налагодили відносини з книжковими онлайн-магазинами та бібліотеками, завдяки яким ми можемо забезпечити зручний доступ до сервісу для читачів і слухачів у всьому світі.
Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від конфлікту.
Раніше ми не публікували цифрові видання українською мовою, тому у нас виникли деякі труднощі. Проте завдяки винахідливості наших команд, а також доброзичливості та підтримці українського видавництва A-ba-ba-ha-la-ma-ha, нам вдалось зробити ці історії безкоштовними для україномовних користувачів. Книги доступні з більшості пристроїв, підключених до інтернету, на цьому вебсайті.
Наразі ми почали завантажувати тексти книг, які можна прочитати тут. Ми будемо співпрацювати з благодійною організацією Джоан Роулінг Lumos та з іншими організаціями, щоб розповсюдити інформацію про таку можливість. Якщо ви знаєте когось, хто зацікавиться цими книгами, будь ласка, приєднуйтесь до нас та поширюйте цю інформацію.
Ми щиро дякуємо всім, хто допомагав нам, і висловлюємо співчуття тим, на кого вплинув конфлікт в Україні. Ми сподіваємося, що доступність цих книг допоможе привнести трохи світла у життя людей, які зараз переживають найтемніші часи.
Команда Pottermore Publishing.
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