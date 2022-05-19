В Украине продолжает расти спрос на iPhone 11

Смартфоны Эпл пользуются неизменной популярностью по всему миру. В 2021 г. производитель продал рекордное количество собственных телефонов за все время существования бренда. Не отстает от текущих тенденций и Украина. Особым спросом среди украинцев пользуется линейка iPhone 11.

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Почему украинцы выбирают iPhone 11?

Смартфон выделяется стильным дизайном, удобно лежит в ладони. Корпус гаджета выполнен из износостойких материалов. Поэтому смартфон сохраняет достойный внешний вид даже после нескольких лет активного использования. Сенсоры и камеры находятся в удобных местах. Девайс защищен от проникновения влаги и пыли по стандарту IP68.





Качественный блок камер

Фронтальный объектив на 12 МП дает возможность снимать стримы, вести конференции по видеосвязи. Основной блок оптики состоит из 2 камер (обычной и сверхширокоугольной). С помощью такого набора объективов пользователь может заниматься любительской фотографией, записывать полупрофессиональные видеоролики.





Высокий уровень продуктивности Айфона 11

Владельцы смартфона отмечают его значительную производительность. Это обеспечивается:

шестиядерным ЦП A13 Bionic 3-го поколения;

оптимальными для телефонов Эпл 4 ГБ оперативной памяти;

операционной системой iOS (собственной разработки), не требующей большого ресурса для работы.

Такое железо подходит для запуска мощных графических редакторов, современных онлайн-игр на средних настройках.





Другие характеристики iPhone 11

Девайс оборудован IPS-дисплеем на 6,1" 1792х828. Экран четко отображает мелкие элементы, точно воспроизводит полутона, тени. Автономная работа устройства обеспечивается встроенным литий-ионным аккумулятором емкостью 3110 мАч. С такой батареей гаджет может функционировать без подзарядки на протяжении 26 часов в режиме разговора.

Смартфон поддерживает современные версии беспроводных технологий Wi-Fi, Bluetooth, 3/4G. Телефон оборудован функциями навигации GPS, ГЛОНАСС, iBeacon. Также имеется сенсор распознавания черт лица. Детальнее об Айфон 11 можно узнать, посетив платформу storeinua.com.