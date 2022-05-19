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В Украине продолжает расти спрос на iPhone 11
19:15 19.05.2022 |
Смартфоны Эпл пользуются неизменной популярностью по всему миру. В 2021 г. производитель продал рекордное количество собственных телефонов за все время существования бренда. Не отстает от текущих тенденций и Украина. Особым спросом среди украинцев пользуется линейка iPhone 11.
Эксперты советуют выбирать айфоны на проверенных платформах. К примеру, купить iPhone 11 можно, посетив площадку STOREinUA. Интернет-магазин предлагают клиентам качественную консультацию, официальную гарантию на девайсы.
Почему украинцы выбирают iPhone 11?
Смартфон выделяется стильным дизайном, удобно лежит в ладони. Корпус гаджета выполнен из износостойких материалов. Поэтому смартфон сохраняет достойный внешний вид даже после нескольких лет активного использования. Сенсоры и камеры находятся в удобных местах. Девайс защищен от проникновения влаги и пыли по стандарту IP68.
Качественный блок камер
Фронтальный объектив на 12 МП дает возможность снимать стримы, вести конференции по видеосвязи. Основной блок оптики состоит из 2 камер (обычной и сверхширокоугольной). С помощью такого набора объективов пользователь может заниматься любительской фотографией, записывать полупрофессиональные видеоролики.
Высокий уровень продуктивности Айфона 11
Владельцы смартфона отмечают его значительную производительность. Это обеспечивается:
Такое железо подходит для запуска мощных графических редакторов, современных онлайн-игр на средних настройках.
Другие характеристики iPhone 11
Девайс оборудован IPS-дисплеем на 6,1" 1792х828. Экран четко отображает мелкие элементы, точно воспроизводит полутона, тени. Автономная работа устройства обеспечивается встроенным литий-ионным аккумулятором емкостью 3110 мАч. С такой батареей гаджет может функционировать без подзарядки на протяжении 26 часов в режиме разговора.
Смартфон поддерживает современные версии беспроводных технологий Wi-Fi, Bluetooth, 3/4G. Телефон оборудован функциями навигации GPS, ГЛОНАСС, iBeacon. Также имеется сенсор распознавания черт лица. Детальнее об Айфон 11 можно узнать, посетив платформу storeinua.com.
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