Ощадбанк відновлює надання кредитів на придбання автомобілів

Наразі клієнти можуть скористатись найпопулярнішою серед автолюбителів програмою «Ощад Драйв». Кредити надаються на придбання нових авто, в тому числі електрокарів, які в умовах непростої ситуації з пальним стають особливо привабливими:

* відсоткові ставки - від 0,01% річних;

* мінімальний аванс - від 30% вартості авто;

* максимальний строк кредитування - 7 років.

«Зростаючий попит на автокредити й готовність наших ключових партнерів-автодилерів до активних продажів стали поштовхом до відновлення автокредитування. Імпортери переналаштували ланцюги поставок в Україну, тож на ринку є вибір автомобілів різних марок. А ми готові допомогти придбати авто у кредит в Ощадбанку», - зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Ощадбанк - номер 1 на ринку автокредитування за підсумками 2021 року. За рік банк удвічі збільшив обсяги автокредитування, надавши у 2021 році 7,2 тис. автокредитів на загальну суму 4 млрд грн.