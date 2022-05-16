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«Найди близких»: в Луганской и Харьковской областях пропали люди, просим помочь в поиске
08:20 16.05.2022 |
Внимание! В Луганской и Харьковской областях исчезли люди. Просим помочь в поисках:
1. Рыбалко Ирина Александровна. 1970 года рождения. Средний рост. У нее плохое зрение, носит очки. Глухонемая.
Проживает в городе Кременная, ул. Титова. Последний раз выходила на связь 18 апреля 2022 года.
Рыбалко Александр Михайлович. 1971 года рождения. Высокий рост. Глухонемой. Проживает в городе Кременная, ул. Титова. Последний раз выходил на связь 18 апреля 2022 года.
Рибалко Ірина Олександрівна
Рибалко Олександр Михайлович
Если у вас есть любая информация о местонахождении Ирины и Александра, просьба сообщить по телефону:
+380663151321 (родственники).
2. Гурин Алексей Михайлович. 10.10.1950 г.р. Находился в Харькове. Связи нет с 23 февраля 2022 года.
Гурин Алексей Михайлович
Если у вас есть любая информация о местонахождении Алексея, просьба сообщить по телефону:
+380963601842 (Светлана Дербышева).
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Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь,
посылать нам всю информацию. Рекомендуем использовать следующую форму
обращения:
1. ФИО пропавшего человека;
2. Ваши контактные данные;
3. Фото пропавшего, описание особых примет;
4. Примерное место последнего пребывания пропавшего.
Проект «Найди близких» некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.
Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе!
Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства «Интерфакс-Украина» и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.
Информацию о пропавших присылайте по электронной почте maksim.urakin@gmail.com
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