Стиральные машины Bosch - как выбрать, советы от экспертов

Стиральная машина - покупка не на один день, поэтому искать бытовую технику нужно со знанием дела. Мы предлагаем рассмотреть продукцию компании Bosch и сделать выбор в пользу надежной бытовой техники. Какими критериями следует руководствоваться, пойдет речь в статье.

Стиральные машины Bosch: на что обращать внимание при покупке

Стиралка Бош - бытовая техника из Европы, обладающая хорошими техническими характеристиками. К ее главным преимуществам относится длительный срок эксплуатации, экономное энергопотребление, стильный дизайн, разнообразные режимы и безопасность. Стоимость техники приемлемая, а качество соответствует стандартам. Стиралки тихо работают и сильно не вибрируют.

В ассортименте продукции немецкого бренда много моделей, поэтому покупателям сложно сделать выбор. Чтобы покупка удалась, руководствуйтесь следующими критериями выбора стиральной машины:

вместительность барабана - важный параметр, который зависит от количества людей, проживающих в доме. Для небольшой семьи подходит стиралка на 6 кг. Для пяти человек рекомендуем выбирать модель на 8 кг;

габариты - если свободного места достаточно, можно покупать любую стиральную машину с фронтальной загрузкой. Когда в ванной комнате мало места, обращайте пристальное внимание на размер и на то, где будет установлена бытовая техника;

программы - в стиралках Бош предусматривается больше 15 программ. Выбирайте то, что важно именно Вам. К примеру, быстрая стирка, автоматическое удаление пятен, детская одежда;

полезные функции - у каждой модели имеются свои особенности. Во многих стиральных машинах Bosch предусмотрена отсрочка старта, полоскание +, легкая глажка, индикация остаточного времени, датчик нагрузки;

уровень шума - один из ключевых параметров в том случае, когда в доме живет маленький ребенок. Выбирайте бесшумную модель, которая будет тихо работать и не мешать спать малышу.

Несколько советов от экспертов

Стиральная машина Бош - отличный вариант для ценителей практичности и долговечности! Немецкий производитель уделяет огромное внимание качеству продукции и соответствию стандартам. Поэтому товары пользуются большим спросом.

Если Вам нужна надежная и функциональная стиральная машина, рассмотрите модель BOSCH WAS28840. Ее главные особенности - класс энергоэффективности А+++, загрузка 8 кг, двигатель EcoSilence Drive и подсветка барабана.

В стиралке Бош внедрена уникальная технология i-DOS. Это автоматическая система дозирования, с помощью которой обеспечивается измерение точного количества порошка и воды для стирки одежды.

С технологией i-DOS экономится моющее средство (около 38%). Также при каждой загрузке вещей расходуется меньше воды (до 10 л за цикл). При этом не снижается качество стирки. Интеллектуальная дозировка порошка и воды безупречно работает и обеспечивает прекрасные результаты.

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