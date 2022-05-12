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Стиральные машины Bosch - как выбрать, советы от экспертов
12:13 12.05.2022 |
Стиральная машина - покупка не на один день, поэтому искать бытовую технику нужно со знанием дела. Мы предлагаем рассмотреть продукцию компании Bosch и сделать выбор в пользу надежной бытовой техники. Какими критериями следует руководствоваться, пойдет речь в статье.
Стиральные машины Bosch: на что обращать внимание при покупке
Стиралка Бош - бытовая техника из Европы, обладающая хорошими техническими характеристиками. К ее главным преимуществам относится длительный срок эксплуатации, экономное энергопотребление, стильный дизайн, разнообразные режимы и безопасность. Стоимость техники приемлемая, а качество соответствует стандартам. Стиралки тихо работают и сильно не вибрируют.
В ассортименте продукции немецкого бренда много моделей, поэтому покупателям сложно сделать выбор. Чтобы покупка удалась, руководствуйтесь следующими критериями выбора стиральной машины:
Несколько советов от экспертов
Стиральная машина Бош - отличный вариант для ценителей практичности и долговечности! Немецкий производитель уделяет огромное внимание качеству продукции и соответствию стандартам. Поэтому товары пользуются большим спросом.
Если Вам нужна надежная и функциональная стиральная машина, рассмотрите модель BOSCH WAS28840. Ее главные особенности - класс энергоэффективности А+++, загрузка 8 кг, двигатель EcoSilence Drive и подсветка барабана.
В стиралке Бош внедрена уникальная технология i-DOS. Это автоматическая система дозирования, с помощью которой обеспечивается измерение точного количества порошка и воды для стирки одежды.
С технологией i-DOS экономится моющее средство (около 38%). Также при каждой загрузке вещей расходуется меньше воды (до 10 л за цикл). При этом не снижается качество стирки. Интеллектуальная дозировка порошка и воды безупречно работает и обеспечивает прекрасные результаты.
Где лучше купить стиральную машину Бош?
Совершите выгодную покупку в нашем интернет-магазине Skarby в Украине! Мы предлагаем купить бытовую технику из Европы по низкой цене и с гарантией. Нас выбирают по нескольким причинам:
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Просмотрите ассортимент стиральных машин, разработанных лидирующим брендом! Выберите модель, которая подходит по всем параметрам: габариты, вместительность барабана, функциональность, количество программ. Если нужен совет, эксперты всегда приходят на помощь!
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