Як вибрати ніж за оптимальною ціною та якістю

Якщо ви задумалися купити складний ніж, різноманітність вибору в цьому сегменті досить велика. Є безліч виробників і моделей ножів, і є велика можливість заплутатися у виборі. У цій статті будуть наведені деякі поради, якими якостями повинен володіти хороший ніж. Йтиметься саме про складні ножі, тому що вони стають все більш популярними серед людей.









Який має бути бренд (виробник)





У ножовій індустрії існують компанії, які заслужили свою репутацію, багатьма роками роботи. До таких брендів можна віднести Cold Steel або Spyderco ножі від таких брендів будуть хорошим вибором, якщо людина готова виділити на ніж більше 100 $. Якщо необхідний робочий ніж зі сталлю, яка має хороші характеристики, можна звернути увагу на молоді ножові бренди, які мають своє виробництво в Китаї. У такому разі головне вибрати модель ножа із гарною сталлю.





В Україні одним з таких молодих брендів є ARMS AREA даний бренд Український з виробництвом у Китаї. Ножі від даного бренду мають перевірену часом сталь та зібрані із застосуванням якісних матеріалів. Якщо вам потрібно купити ніж за оптимальною ціною та якістю зверніть свою увагу на моделі, які представлені на ножовому магазині Knife.Best. Також хорошим вибором буде практично будь-яка модель швейцарського ножа від Victorinox, але швейцарські ножі, це окремий клас, багатофункціональних ножів з своїми фанатами та цільовими клієнтами.





Від чого залежить якість ножа





Якість ножа залежить не тільки від марки сталі, а й від інших матеріалів, з яких зібраний ніж. До таких параметрів можна віднести матеріали рукоятки, якість ножового замку, підгонка деталей та рівень зібрання ножа. Якщо всі ці параметри виконано якісно, ​​то в результаті ніж матиме хороші характеристики та якість.





Окремо можна виділити основні параметри, що впливають на якість ножа. Серед них сталь та ножовий замок.





Сталь на ножі





Хорошою сталлю можна вважати ту, що має достатню твердість і корозійну стійкість (опір сталі до іржавіння). Для прикладу до хороших сталей середнього цінового сегмента можна віднести AUS 8A, 440С, 8Cr13MoV, 9Cr18MoV, вони давно зарекомендували себе з хорошого боку. Клинки з такими сталями можна загартувати до 56-59 HRC за Роквеллом. Даний параметр відповідає за твердість сталі, а показник 56-59 HRC вважався дуже хорошим для якісного ножа.





Ножовий замок





Ножових замків для складних ножів існує досить багато, і найчастіше надійність замку залежить від якості його виготовлення. Хорошим вибором будуть замки, які широко поширені на багатьох моделях, серед них Liner Lock, Frame Lock, Back Lock. У більшості моделей ножів такі замки використовуються досить ефективно.





Яка має бути оптимальна ціна на ніж





Цілком хороший робочий ніж можна купити за 35-50 $ приблизно в цьому ціновому сегменті знаходяться ножі з так званими характеристиками ціна-якість. Ножі, які коштують дорожче, можна купувати за особистою симпатією до конкретної моделі або бренду. Не варто купувати занадто дешеві ножі, вони можуть підвести у найважливіший момент, і в результаті доведеться купувати та платити за ніж двічі.



