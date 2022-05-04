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ПриватБанк запустив пілотний проект емісії платіжних карток «Простір»
09:41 04.05.2022 |
ПриватБанк запустив пілотний проект емісії платіжних карток національної платіжної системи «Простір». На першому етапі проекту такі картки за бажанням клієнтів можна оформити у базових відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях. ПриватБанк випускатиме картки "Простір" як звичайні картки для виплат.
Користуватися картками "Простір" від ПриватБанку можна для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньо переміщеним особам. Ними можна оплачувати покупки по всій Україні, отримувати готівку в банкоматах та переказувати гроші по Україні.
"Простір" - українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, видача готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карт за технологією, розробленою Національним банком України.
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