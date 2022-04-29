Финансовые новости
- |
- 29.04.22
- |
- 23:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв
22:27 29.04.2022 |
Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок. У листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким у жодному разі не можна переходити! Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку.
Шановні клієнти! Будьте пильними та дотримуйтесь правил фінансової безпеки. У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонуйте до Контакт-центру Ощадбанку за номером телефону: 0 800 210 800.
Нагадуємо базові правила фінансової безпеки.
1. Номер із 16 цифр - реквізит, за яким вам можуть надсилати кошти на рахунок. Лише цей номер можна надавати для отримання коштів на картку від іншої особи або організації. Нікому не повідомляйте інші дані своєї картки - PIN-код, термін дії, CVC2/CVV2-код, паролі інтернет-банкінгу та коди підтвердження онлайн-платежів в SMS або в повідомленнях у месенджері.
2. Пароль до інтернет-банкінгу має бути унікальним. Не записуйте його, а запам'ятайте.
3. Запам'ятайте PIN-код платіжної картки. Не розголошуйте його.
4. Якщо є можливість, розраховуйтесь у торговельній мережі за допомогою смартфону з Google Pay або Apple Pay. Тоді ніхто не побачить реквізити картки.
5. Встановіть у смартфоні підтвердження розрахунків Touch ID або Face ID.
6. Встановіть ліміти на покупки в магазинах та Інтернеті й на операції в інших країнах у мобільному додатку Ощад 24/7.
7. Дізнайтесь як заблокувати картку. В Ощадбанку це можна зробити в Контакт-центрі за тел.: 0 800 210 800, у відділенні, а також в Ощад 24/7.
8. В Інтернеті намагайтесь користуватись перевіреними сервісами. За можливості не переходьте за посиланнями, які ведуть на сайти банків або платіжних сервісів, а вручну набирайте назву в пошуковику або адресу в адресному рядку.
9. Ретельно перевіряйте веб-ресурси, на яких плануєте здійснювати оплату чи перераховувати кошти, оскільки шахраї за допомогою фейкових сайтів можуть намагатись дізнатись інформацію по вашій картці. Допомагайте ЗСУ, використовуючи рахунки перевірених організацій та волонтерів.
10. Сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними. У стрічці адреси вони містять https:// та значок «замочок». На сайті мають бути значки захисту онлайн-покупок Verified by Visa та Mastercard Secure card.
Зберігаймо спокій та дбаймо про власну фінансову безпеку!
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
|Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины
|Боррель шокирован ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии
|Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рідні не можуть знайти двох чоловіків з Ворзеля ("Знайди Близьких", 23.04.2022)
|Авіація Галичини: одяг з патріотичним характером
|Из чего дешевле строить дом в Украине?
|Все ли кондиционеры стоят дорого?
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
|Внимание: в Донецкой и Харьковской областях пропали люди, просим помочь в поисках
Это интересно
|Dell представила модули CAMM, которые могут стать новым отраслевым стандартом
|Илон Маск считает, что в Twitter нужно внедрить сквозное шифрование
|Капитализация Tesla упала на $126 млрд из-за опасений по поводу финансирования сделки с Twitter
|DJI приостанавливает деятельность в Украине и России
|Китай запустил в космос ракету с воздушного шара
|Миллиард устройств Интернета вещей был атакован злоумышленниками в прошлом году
|Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд