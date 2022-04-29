Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв

Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок. У листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким у жодному разі не можна переходити! Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку.

Шановні клієнти! Будьте пильними та дотримуйтесь правил фінансової безпеки. У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонуйте до Контакт-центру Ощадбанку за номером телефону: 0 800 210 800.

Нагадуємо базові правила фінансової безпеки.

1. Номер із 16 цифр - реквізит, за яким вам можуть надсилати кошти на рахунок. Лише цей номер можна надавати для отримання коштів на картку від іншої особи або організації. Нікому не повідомляйте інші дані своєї картки - PIN-код, термін дії, CVC2/CVV2-код, паролі інтернет-банкінгу та коди підтвердження онлайн-платежів в SMS або в повідомленнях у месенджері.

2. Пароль до інтернет-банкінгу має бути унікальним. Не записуйте його, а запам'ятайте.

3. Запам'ятайте PIN-код платіжної картки. Не розголошуйте його.

4. Якщо є можливість, розраховуйтесь у торговельній мережі за допомогою смартфону з Google Pay або Apple Pay. Тоді ніхто не побачить реквізити картки.

5. Встановіть у смартфоні підтвердження розрахунків Touch ID або Face ID.

6. Встановіть ліміти на покупки в магазинах та Інтернеті й на операції в інших країнах у мобільному додатку Ощад 24/7.

7. Дізнайтесь як заблокувати картку. В Ощадбанку це можна зробити в Контакт-центрі за тел.: 0 800 210 800, у відділенні, а також в Ощад 24/7.

8. В Інтернеті намагайтесь користуватись перевіреними сервісами. За можливості не переходьте за посиланнями, які ведуть на сайти банків або платіжних сервісів, а вручну набирайте назву в пошуковику або адресу в адресному рядку.

9. Ретельно перевіряйте веб-ресурси, на яких плануєте здійснювати оплату чи перераховувати кошти, оскільки шахраї за допомогою фейкових сайтів можуть намагатись дізнатись інформацію по вашій картці. Допомагайте ЗСУ, використовуючи рахунки перевірених організацій та волонтерів.

10. Сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними. У стрічці адреси вони містять https:// та значок «замочок». На сайті мають бути значки захисту онлайн-покупок Verified by Visa та Mastercard Secure card.

Зберігаймо спокій та дбаймо про власну фінансову безпеку!