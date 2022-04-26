Финансовые новости
- |
- 26.04.22
- |
- 21:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рідні не можуть знайти двох чоловіків з Ворзеля ("Знайди Близьких", 23.04.2022)
20:50 26.04.2022 |
Увага! У м. Ворзель (Київська область) зникли безвісти двоє чоловіків: Бутенко Олександр Вікторович, 21.09.1980 р.н. та Романенко Андрій Васильович (11.01.1965 р.н.).
Бутенко Олександр Вікторович був одягнений у чорний спортивний костюм, чорну шапку. Олександр спортивної статури; особливі прикмети - татуювання обох руках.
28.02.2022 близько 9-30 ранку виїхав на велосипеді у супроводі друга Романенка Андрія Васильовича за продуктами та не повернувся.
При собі обидва чоловіки мали українські паспорти та велосипеди.
Олександр (ліворуч) та Андрій (праворуч)
Бутенко Олександр Вікторович
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Олександра та Андрія, прохання повідомити за телефоном: +380637532261
-----------
Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв'язок,
надсилати нам всю інформацію. Рекомендуємо використовувати таку форму
звернення:
1. ПІБ зниклої людини;
2. Ваші контактні дані;
3. Фото зниклого, опис особливих прикмет;
4. Приблизне місце останнього перебування зниклого.
Проект "Знайди близьких" є некомерційним, всі ваші звернення будуть відредаговані та опубліковані безкоштовно у ЗМІ.
Запрошуємо колег із ЗМІ приєднатися до ініціативи!
Координатором проекту є заступник керівника інформагентства «Інтерфакс-Україна» та видавець проекту Open4Business Максим Уракін.
Інформацію про зниклих надсилайте, будь ласка, на електронну пошту maksim.urakin@gmail.com
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
|Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Авіація Галичини: одяг з патріотичним характером
|Из чего дешевле строить дом в Украине?
|Все ли кондиционеры стоят дорого?
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
|Внимание: в Донецкой и Харьковской областях пропали люди, просим помочь в поисках
|Ощадбанк запустив онлайн-продаж страхових полісів на медичну допомогу за кордоном
Это интересно
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту