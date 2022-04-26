Увага! У м. Ворзель (Київська область) зникли безвісти двоє чоловіків: Бутенко Олександр Вікторович, 21.09.1980 р.н. та Романенко Андрій Васильович (11.01.1965 р.н.).

Бутенко Олександр Вікторович був одягнений у чорний спортивний костюм, чорну шапку. Олександр спортивної статури; особливі прикмети - татуювання обох руках.

28.02.2022 близько 9-30 ранку виїхав на велосипеді у супроводі друга Романенка Андрія Васильовича за продуктами та не повернувся.

При собі обидва чоловіки мали українські паспорти та велосипеди.



Олександр (ліворуч) та Андрій (праворуч)

Бутенко Олександр Вікторович

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Олександра та Андрія, прохання повідомити за телефоном: +380637532261

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Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв'язок, надсилати нам всю інформацію. Рекомендуємо використовувати таку форму звернення:

1. ПІБ зниклої людини;

2. Ваші контактні дані;

3. Фото зниклого, опис особливих прикмет;

4. Приблизне місце останнього перебування зниклого.

Проект "Знайди близьких" є некомерційним, всі ваші звернення будуть відредаговані та опубліковані безкоштовно у ЗМІ.

Запрошуємо колег із ЗМІ приєднатися до ініціативи!

Координатором проекту є заступник керівника інформагентства «Інтерфакс-Україна» та видавець проекту Open4Business Максим Уракін.

Інформацію про зниклих надсилайте, будь ласка, на електронну пошту maksim.urakin@gmail.com



